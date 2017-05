YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaosmanoğlu: "Spor, insani değerleri üzerinde taşımaktır"

Başkan Karaosmanoğlu: "Spor, insani değerleri üzerinde taşımaktır"



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yuvacık İlköğretim Okulu'nun düzenlediği kermes organizasyonuna katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Yuvacık İlköğretim Okulu'nun düzenlediği kermes organizasyonuna katıldı. Okul Müdürü Baha Nalbant ve Okul Aile Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin olanak sağladığı ücretsiz spor okulları projesi kapsamında eğitim alan minik öğrenciler de bir gösteri gerçekleştirdi. Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ve Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül'ün de eşlik ettiği ziyarette, okuldaki mevcut spor alanlarının aktif kullanılmasının memnuniyet verici olduğu da vurgulandı.

Kermes alanındaki el emeği ürünlerle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kendisine hediye edilen ürünle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Hediye için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra aile birliklerinin önemine değindi. Okul idaresi, öğretmen ve aile birliğinin uyumunun öğrencilerin başarısına olumlu yansıyacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Okulumuzdaki heyecan ve velilerin ilgisi şahsımı mutlu etmiştir. İnanıyorum ki bu olumlu yaklaşım artarak devam edecektir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sporun her dalına destek olduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Muhakkak ki her müsabaka büyük bir heyecan dalgası oluşturur. Ancak bunun centilmence olanı makbuldür. İşte ücretsiz spor okullarımızda bu anlayışı çocuklarımıza verme amacındayız. Sporcu sağlıklı bir ruh durumuna sahip olmalıdır. Çünkü spor yapan kişi deşarj olur, ruh dinginliğine ulaşır. Ve her sporun bir felsefesi vardır. Estetik yönleri vardır. Ahlaki bir boyutu vardır. Yani sporcu olmak ya da sportmenlik yalnızca bir form tutma işi değildir. İnsan olmanın değerlerini üzerinde taşımaktır. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, işte bu anlayışla şehrimizin spor imkânlarını gelişmesine, yaygınlaşmasına bütün gücümüzle gayret ettik, ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret okul idarecileri ve öğretmenleri ile yapılan görüşmenin ardından sona erdi.

