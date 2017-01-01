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Beytüşşebaplı öğrenciler sergi açacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:09
Beytüşşebaplı öğrenciler sergi açacak
Beytüşşebaplı öğrenciler sergi açacak

(Fotoğraflı)

Serdar Gükçe
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sergiledikleri resimler büyük beğeni toplayan öğrenciler, İlçe Kaymakamı Murat Şener'in desteğiyle batı illerinde sergi açacak.
Beytüşşebap'ta Şehit Yalçın Aydın Bölge Ortaokulu öğrencileri, taş, tahta ve kağıtlara çizdikleri resimleri okul koridorunda sergiledi. Serginin açılışını, öğrencilerin davetini kıramayan İlçe Kaymakamı Murat Şener yaptı. Sergilenen resimler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Öğrencilerden Osman Akdoğan, resim çizmeye hobi olarak başladığını belirterek, "İlk önce hiçbir bilgim yoktu. Öğretmenlerim sayesinde bu yeteneğimin olduğunun farkına vardım ve her gün çalışmalar yapıyorduk. Ben ve benim gibi bir sürü yetenekli öğrenci var. Allah'ın izniyle kaymakamımız sayesinde bir kurs yerimiz olacak ve batıda resimlerimizi sergileme fırsatımız olacak. Çok mutluyum" dedi.
Kaymakam Şener ise, resimlerin batı illerinde sergilenmesi için çalışma başlatacaklarını anlattı. Şener, "Birbirinden yetenekli öğrencilerimizin sergisini gezdik ve çok güzel çalışmalar gördük. Bu güzel sergilerin olması bizi mutlu etti. Bugüne kadar bir kurs açılmamış ancak biz öğrencilerimize uygun bir ortam oluşturup resim kursu vermeye çalışacağız. Şunu da belirtmek isterim batı illerinde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları sergilemesi için çalışmalarımız olacak. Buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
(SRD-MP-Y)

10.05.2017 14:18:14 TSI
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