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Turgut Özal Mahallesi çevre ve görüntü kirliliğinden kurtuluyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, yıllardır çevre ve görüntü kirliliğini nedeniyle bölge sakinleri için çileye dönüşen vahşi depolama alanında Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ile incelemelerde bulundu. Kentin 40 yıllık çöp sorununa Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nın son vereceğini dikkat çeken Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, "Bölge sakinleri, kısa süre içerisinde çevre ve görüntü kirliliğinden kurtulacak " dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin 40 yıllık çöp sorununa son verecek olan kaldıracak olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nı hizmete açmak için gün sayarken bir yandan da Turgut Özal Mahallesinde yer alan vahşi depolama alanında rehabilite çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman yaşanan patlamalar sonucu çıkan yangınlarla gündeme gelen ve bölge sakinleri için kabusa dönüşen vahşi depolama alanında başlatılan rehabilite çalışmaları mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da, Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ile vahşi depolama alanında incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzunburun Mahallesinde önümüzdeki günlerde açılacak olan modern tesisin kent için önemine değinen Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, "Manisa'nın yaklaşık 40 yıllık sorunu ay sonunda Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nın açılmasıyla son bulacak. Bu anlamda yıllardır zaman zaman yaşanan patlamalar sonucu çıkan yangınlarla gündeme gelen vahşi depolama alanının bulunduğu alanda Turgut Özal Mahalle Muhtarımız ile birlikte incelemelerde bulunduk. Burada mutlu sona yaklaşıldı. Manisa için tarihi nitelikte bir yatırım olan Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nın bölge sakinlerimize ve Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Vahşi depolama kaderine terk edilmeyecek"

Uzunburun'daki modern tesisin hizmete açılmasıyla birlikte Turgut Özal Mahallesinde bulunan vahşi depolama alanının da kaderine terk edilmeyeceğine dikkat çeken Arslan, "Burada sürdürülen rehabilite çalışmalarının ardından değişim kısa sürede fark edilecektir. Yıllardır mahalleliye korku yaşatılan bölge, Manisa'nın güzel bir mesire alanlarından birine dönüşecek" dedi.



"Korku rüyası sona erdi"

Bölge sakinlerinin korkulu rüyasının sona erdiğini belirten Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ise, "Yıllardır çöpün patlama korkusuyla yatıp kalktık. Artık bu korku sona eriyor. Geçtiğimiz dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün mahalleliye, Manisa'ya bir sözü vardı. Bu vahşi depolama alanını buradan kaldırmak benim namus borcum demişti. Sözünde durdu. Geçtiğimiz dönem çözülmesi gereken çöp sorunu, siyasi çekişmeler nedeniyle bu döneme uzadı. Ama her şeye rağmen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün yılmadı. Bir imza alabilmek için ekiplerin aylarca Ankara'da beklediğini biliyoruz. Buna rağmen şu aşamaya gelmesi Uzunburun'da yapılan tesis ve vahşi depolama alanında kapatılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırıma ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Ayrıca Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanımız Ersoy Arslan'a teşekkür ediyorum" dedi.

(SC-Y)



10.05.2017 14:22:09 TSI

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