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Taşköprü Belediyesi, Uçurtma Şenliği düzenleyecek



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi, ilçede Uçurtma Şenliği düzenleyecek.

Taşköprü Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenleyecek. 14 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Şehir Stadyumu'nda "Uçurtmanı Al Sende Gel" sloganıyla düzenlenecek olan şenlikte uçurtması olmayan çocuklara ve vatandaşlara uçurtma dağıtılacak. Ayrıca pilav ve ayran ikramında bulunulacak.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında hizmetlerinin hız kesmediğine değinerek, "Bahar mevsiminin gelip havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız ve çocuklarımızla bir araya gelmeyi uygun gördük. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi Uçurtma Şenliği'ne bekliyoruz" dedi.

(Vİ-RFK-Y)



10.05.2017 14:24:28 TSI

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