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Germencik'te konser büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi Kültür Sanat Çalıştayı etkinliği çerçevesinde gerçekleşen konserde Germencikliler Ala Cazz grubunun konserine büyük ilgi gösterdi.

Üç gün sürecek olan 2. Germencik Kültür ve Sanat Çalıştayı'nın ilk gecesinde Ala Cazz grubu Kent Meydanı Kültür Evi önünde sahne aldı. Germencik halkının konsere ilgisi oldukça yoğundu. Çeşitli etkinliklerle sürecek olan çalıştay 11 Mayıs 2017 saat 16'da gerçekleşecek sergi açılışı ile son bulacak.

Konserde grubun solisti sergilediği yüksek performans ile Germenciklilerin büyük beğenisini alırken, ilk bölümde seslendirdiği Türk Halk Müziği performansının ardından ikinci bölümde de Türk Sanat Müziği ile meydanda bulunan vatandaşları coşturdu. Sanatçı sık sık şarkı aralarında Germencikli vatandaşlara seslenerek "Bir ilçe Belediyesinin yaptığı etkinlikleri görme fırsatı bulduk, İzmir Büyükşehir Belediyesi dahi bu kadar güzel etkinlikler yapmıyor. Belediye Başkanı sayın Ümmet Akın'ı buradan can-ı gönülden kutluyorum. Başkanımızın kıymetini bilmeniz tek temennimdir'' dedi.

(OD-MB-Y)



10.05.2017 14:25:54 TSI

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