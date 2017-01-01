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Üniversiteden organik tarım çağrısı



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Uludağ üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Teknikerlik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, Yenişehir'de ziraî faaliyetlerden elde edilen gelirin artırılması için organik üretim yapılması gerektiğini söyledi.

İlçenin bazı köylerinde organik tarım yapmaya uygun arazilerin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Emin Karakaş, bu özelliklerin değerlendirilmesiyle bölge halkının kazancının artacağına, köyden göç edenlerin ise geri döneceğini savundu. Yenişehir'in kuzeyindeki Kıblepınar, Örencik, Reşadiye, Kirazlıyayla, Yıldırım ve Beypınar köylerinin organik hayvan ve bitki yetiştiriciliği için uygun olduğunu anlatan Karakaş, bölgenin organik tarım yapılabilecek çok geniş bir alan olduğunu söyledi. Karakaş, "Yenişehir Ovası'na göre bu sırtların yağmur rejimi çok uygun. Kuzeyden gelen yağmur bulutları bu sırtlardan aşağıya pek inmiyor. Yenişehir ovasına göre buralar daha çok yağmur alıyor. Ayrıca don ve kırağı çok daha az görülüyor. Bu iklim koşulu, meyve yetiştiriciliği için çok önemli bir özellik" dedi.

Yenişehir'deki mevcut tarım ve hayvancılığa alternatif olabilecek bölgelerin tespitine yönelik dosyanın ilkini Kıblepınar'da hazırladıklarını ifade eden Karakaş, "Konuyu etraflıca inceliyoruz. Kıblepınar'a gidip bir dosya hazırladık. Bu köyde hayvan ve bitki yetiştiriciliğinde herhangi bir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadığını tespit ettik. Diğer 5 köydeki incelemelerimizi ise 1 yıl içinde tamamlayıp dosya haline getireceğiz" dedi.

(MŞ)



10.05.2017 14:25:57 TSI

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