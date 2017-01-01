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MASKİ, Çepnibektaş'ı baştan aşağıya yenileyecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Çepnibektaş Mahallesinin alt ve üst yapısını yenilemek için yer teslimini gerçekleştirdi. Proje kapsamında mahallenin kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının yenilenmesinin yan ısıra fosseptik imalatı, içme suyu depo bakım-onarımı ve parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesinde yapılacak çalışmalarla ilgili yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi. Aslay'a Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Topkaya eşlik etti. Proje kapsamında mahallede 3 bin 700 metre içme suyu şebekesi, 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 750 kişilik fosseptik imalatı, 100 tonluk içme suyu depo bakım onarımı ve 12 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak.



"Hizmetlerden hiç geri kalmadık"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve parke taşı döşeme çalışmalarının başlayacağı Turgutlu'nun Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Şazi Kaya, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden hiç geri kalmadık. Mahallemize yapılacak hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

(SC-Y)



10.05.2017 14:26:23 TSI

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