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Kayapınar'da asfalt atağı sürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, kısa bir süre önce başlattığı asfalt atağını tüm hızıyla sürdürüyor. 2017 yılı içerisinde 200 bin ton asfalt dökmeyi hedefleyen Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün Yeşil Kuşak Parkı yanından geçen ve yağışlardan dolayı çukurların oluştuğu 1,7 kilometrelik caddeyi asfaltladı.

2017 yılında Kayapınar ilçesinde asfaltlanmayan cadde ve sokak bırakmamayı hedefleyen Kayapınar Belediyesi, asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl için 200 bin ton asfalt dökecek olan Kayapınar Belediyesi, kullanılamaz hale gelen cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece gündüz demeden, mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin birçok noktasında hem sıcak hem de soğuk asfalt çalışması yapan ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlarla birlikte irili ufaklı çukurların oluştuğu Yeşil Kuşak Parkı'nın yanından geçen caddeyi asfaltladı. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan ekipler, toplam 1,7 kilometre asfalt döktü.

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Kayapınar'ın her geçen gün büyürken hizmet beklentilerinin de arttığını ifade ederek, "İlçemiz büyüyüp, geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımızda genişliyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak hizmette mesai kavramının olmadığını gösteriyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol Kayapınar'ın geleceğine yapılan yatırımlardır" dedi.

(İHA-MP-Y)



10.05.2017 14:26:25 TSI

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