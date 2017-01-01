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Sanayi esnafı sağlıklı altyapıya kavuşacak



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli Zafer Mahallesindeki sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği içme suyu çalışmasıyla sanayi esnafını altyapı sıkıntısından kurtararak sağlıklı altyapıya kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü hizmetlerle her kesimden vatandaşın altyapı ihtiyacına koşuyor. MASKİ, Salihli ilçe merkezinde yer alan Zafer Mahallesi'nde sanayi bölgesi olan 651 Sokak'ta içme suyu şebeke çalışması gerçekleştirdi. Sanayi esnafının altyapı ihtiyacına cevap veren çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, dükkanı bulunan vatandaşların içme suyu konusundaki sıkıntıları giderildi. MASKİ ekipleri tarafından döşenen yeni şebeke sayesinde altyapıya kavuşan sanayi esnafı, yapılan hizmet için MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

(SC-Y)



10.05.2017 14:28:46 TSI

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