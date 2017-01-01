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Manisa'ya değer katacak projeler hızlanacak



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, ilçe koordinasyon işleri müdürleriyle haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ilçelerde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yürüttüğü çalışmaların son durumlarını değerlendirmek amacıyla, ilçe koordinatörleriyle bir araya geldi. Toplantıda mevzuat konuları, günlük işlerin takibi, performans değerlendirmeleri ve ilçelerde yürütülen projeler konuşuldu. Toplantı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yalçınkaya, haftalık olağan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ kanalıyla yürütülen işlerin değerlendirmesini yaptıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün belediyecilik vizyonu ile ilçelere değer kazandıracak projelerin bir bir hayata geçtiğini belirten Yalçınkaya, bundan sonraki süreçte de ilçelerin gelişimine katkıda bulunacak çalışmaların kazandırılacağını söyledi.

(SC-Y)



10.05.2017 14:31:54 TSI

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