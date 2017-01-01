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Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, önleyici tedbir olarak motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Payas Emniyet Müdürlüğü, Payas Soförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit ile birlikte sürücülerin yasal donanım ile trafiğe çıkma kültürünü kazanmaları için Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi önünde kask dağıtım töreni düzenledi.

Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, polisin görevinin sadece trafik kanunlarını uygulamak ve bununla ilgili cezai işlem yapmak olmadığını, önleyici hizmet verip vatandaşların can güvenliğini de sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve Payas Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Oğuz da katıldı.

(FRT-Y)



10.05.2017 14:32:42 TSI

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