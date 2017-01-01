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Söke'de engellilerden renkli kermes



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında kermes düzenlendi.



Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi destekleriyle düzenlenen kermeste Söke'de faaliyet gösteren engelli eğitim merkezlerinin stantları yer aldı. Söke Belediye Meydanında açılan kermeste yer alan stantlarda engelli öğrenciler tarafından üretilen ürünler sergilendi ve satışa çıkarıldı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da açılan stantları ziyaret ederken, engelliler ve eğitimcileri ile bir araya geldi.

Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Erdal Biliceli yaptığı açıklamada; "Engellilik insanlığın ortak sorunu olduğundan, Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde de aynı tarihlerde farkındalık yaratılmaya çalışılır. Dünya nüfusunun yüzde 10'u Türkiye nüfusunun ise yüzde 12'si engelli, yani ülkemizde yaklaşık olarak çeşitli engelli olan yaklaşık 10 milyon insan bulunmaktadır. Bunların birçoğunun eğitim ortamından uzak olduğu bilinmektedir. Engelli bireylerin eğitim ve sosyal haklardan yararlana bilmesi için hem devlete hem de toplumun tüm kesimlerine iş düşmektedir. Bunların başında bireylerin yaşadıkları sosyal çevrenin engelli bireylerin yaşam koşulların uygun hale getirilmesi ve bu bireylerin sosyalleşmeleri önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Burada devletin yanı sıra yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Engellilere yönelik çalışmaların yanı sıra engelli ailelerinin de sorunlarına yönelik çalışmalarında planlanması gerekmektedir. Engelli bireye sahip olan ailelerin birçoğunun kendilerini sosyal çevreden soyutladıkları görülmektedir. Bu aileler sosyal hayata katılamadıkları için psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamaktadırlar. Yaşadıkları psikolojik sorunlar kendilerinin ve engelli bireylerin hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle sosyal devlet anlayışıyla yerel yönetimler ve devlet engelli bireylerin ailelerinin de sorunlarına yönelik kalıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması umuduyla '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

(LT-MB-Y)



10.05.2017 14:33:41 TSI

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