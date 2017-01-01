YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 695 Öğrenci daha bisiklete kavuştu

695 Öğrenci daha bisiklete kavuştu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin "Haydi Bisikletle Okula" projesi kapsamında 4 okulda daha öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da katıldığı bisiklet dağıtım törenlerinde Türk Pirelli Orta Okulu'nda 92, Yahya Kaptan Orta Okulu'nda 314, Mehmet Akif Orta Okulu'nda 79 ve Hızır Reis Orta Okulu'nda da 210 olmak üzere 695 öğrenci bisikletlerine kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Bisiklet dağıtım törenlerine Başkan Doğan'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, okul aile birlik başkanları, veliler ile öğrenciler katıldı.

Başkan Doğan'a okul yönetimlerince çiçek verilerek teşekkür edilen dağıtımlarda öğrenciler büyük bir sevinç ve coşku yaşadı. Bisiklet dağıtımlarında konuşan Başkan Doğan, " Bizim öğrencilik zamanımızda nerede böyle bisikletlere sahip olmak, ayağımızda naylon ayakkabılar, çoğumuzun çantası bile yoktu, kitabımızı defterimizi koltuğumuzun altında taşırdık. Çok değil bundan 12-13 sene önce okullarımızda bir tane bilgisayar yoktu. Şimdi ise başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, başbakanımız, bakanlarımız, yerelde bizlerin gayretleriyle son derece modern binalarda, her türlü donanıma sahip sınıflarda çocuklarımız eğitim görüyor. Çocuklarımızın bizim çektiğimiz sıkıntılardan uzak bir ortamda eğitim görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın sevgi gösterisi, sizlerin duaları bizim en büyük hediyemiz. Bizim beklediğimiz başka bir şey yok. Sizlerin kuruşunuzu da ziyan etmiyoruz, bu bisikletler bu anlayışın bereketi. Önümüzdeki günlerde 4. sınıflarımıza da basket topu dağıtacağız. Hep birlikte haydi çocuklar basketbola diyeceğiz. Bundan 15 yıl önce çalışanına maaş veremeyen belediyeler bu hizmetleri nasıl yapıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde sizlerin kuruşunuzu ziyan etmediğimiz için yapıyoruz. Bizler, insana yatırım yapıyoruz" dedi.

Öğretmenlerin önemine de vurgu yapan Başkan Doğan, "Öğretmenlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri anne babalar kadar olmasa da ona yakındır. Ben ilkokul öğretmenlerimi hiç unutmuyorum. Yaptıkları çok kutsal bir iş. Gelecekte bayrağımızın, ülkemizin, değerlerimizin, ezanlarımızın sahiplerini, namusumuzun bekçilerini yetiştiriyorlar kolay değil. Önce kendilerine, sonra ailelerine ve tüm insanlığa faydalı evlatlar olsun diye çalışıyorlar. Yavrularımızın güzel mesleklerinin olması önemli ama asıl önemli olan yavrularımızın hayırlı ve iyi insanlar olmasıdır" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Doğan, bisiklete binmenin ayıp olmadığını belirterek, "Bisikletlerini alan yavrularımızdan iki ricam olacak. Birincisi kasklarınızı takmayı unutmayın. İkincisi de yokuş aşağıya dikkatli binip arabalara dikkat edin. Bisikletlerinizi annenize, babanıza da verin. Bisiklet bilmeyen anne babalarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Bisiklete binmek ayıp değil. 2009 da bisikletle işe geldiğimde beni ayıpladılar. Bisiklet spor, bisiklet sağlık, bisiklet çevre, bisiklet mutluluk demek" diye konuştu.

Hizmetlere ve çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan Doğan, "Hep birlikte mahallelerimiz daha güzel olsun diye çalışmaya devam edeceğiz. İş biter mi, bitmez. Evlerimizde iş bitmediği gibi mahallerimiz de de iş bitmez. İnsanın yaşadığı yerde işte bitmez eksikte. Her daim yapılacak işler olacaktır. Yeter ki sağlığımız, huzurumuz olsun. Hep birlikte, birlik berberlik içerisinde yarınlarımız daha da güzel olacak. Ben hepinizin belediye başkanıyım. Belediye de sizin belediyeniz. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Başkan Doğan konuşmasında çocuklara seslenerek, "Şehrimizde aquaparkımız yoktu, bizim için büyük bir eksiklikti. Ama inşallah bu yaz aquaparkımız, havuzumuzla birlikte sizin hizmetinize olacak. Belediyemizin Sarısu'daki gençlik kampı da sizlere hizmet etmeye devam ediyor. Eğer isterseniz Sarısu'da deniz kıyısındaki kampımızda hocalarımızın kontrolünde 3-4 gün çocuklarımızı ağırlayabiliriz" diyerek çocuklara müjdeler verdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi. Başkan Doğan, Türk Pirelli okulundaki bisiklet dağıtımı sırasında bisiklete binip, bahçede tur attı.

(RFK-Y)



10.05.2017 14:34:02 TSI

NNNN

