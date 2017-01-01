Karacabey'de Anneler Günü Panayırı
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Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Anneler Günü Alışveriş Panayırı düzenlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Karacabey Ticaret Borsası ile Karacabey Belediyesi iş birliğiyle tertiplenen 2. Anneler Günü Alışveriş Panayırı açıldı. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, Kadın Girişimciler Kurulu'na bu yıl ikincisini düzenledikleri panayır için teşekkür etti. alışveriş panayırında "Süt Aşkı Bandosu" konser verdi. Açılış törenine Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Engin Sağlam, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
(MŞ)
10.05.2017 14:35:23 TSI
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