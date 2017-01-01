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Hereke'de okullara çevre eğitimleri veriliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından 'Çevre bize miras değil, gelecek nesillerin emanetidir' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Hereke'de okullarda eğitimler verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi iş birliği ile başlatılan Kocaeli Kaynağında Ayrıştırma Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Genç nesillere çevre bilincinin aşılandığı proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve Körfez Belediyesi yetkilileri okullarda eğitimler vererek kaynakta ayrıştırmanın önemine değiniyor.

Çalışmalar son olarak Hereke'deki okullarda gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve Körfez Belediyesi yetkilileri, sinevizyon gösterisi eşliğinde öğrencilere çevre ve kaynağında ayrıştırmanın önemini anlattı. Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde de renkli görüntüler oluştu.

(RFK-Y)



10.05.2017 14:35:32 TSI

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