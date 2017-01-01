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Minik öğrencilerden engellilere "mavi kapak" desteği



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İsmet İnönü İlkokulunun minik öğrencileri, engellilere destek olmak için topladıkları mavi kapakları Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'ne teslim ettiler.

Öğretmenleriyle birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'ne gelen İsmet İnönü İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri topladıkları kapakları Şube Başkanı Recep Köksal'a teslim ettiler. Öğrenciler burada "Engelli olarak ne tür zorluklar çekiyorsunuz, engelli arkadaşların ve kişilerin mutlu olmaları için neler yapmaları gerekmektedir, engelli insanlara araba nasıl temin edilir, engelli kaldırımlarına park yapan araçları nasıl uyarmalıyız?" şeklinde sorular yönettiler.



"Devletimizden tekerlekli sandalye talebinde bulunuyoruz"

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Şube Başkanı Recp Köksal, "Engelli olarak öncelikle ulaşım sorunumuz var. Sizler bir Samsun'a çok rahat bir minibüse, otobüse binerek çok rahat ulaşım yapabiliyorsunuz. Ama bizim toplu taşıma ulaşım araçlarına tekerlekli sandalyelerimizle binmemiz imkansız. Böyle bir ulaşım aracı Bafra'da henüz yok. Bazı kamu binalarında zorluk çekiyoruz. Engelliler için tuvaletler olması lazım, otogarımızda yok, şehir meydanımızda yok. Bunlar yaşamımızı zorlaştıran işler. Engelli rampalarının önüne araçlar park ettiği zaman kaldırımdan inmek de bizim yaşamımızı zorlaştırıyor. Bunun için ne yapıyoruz 155 arıyoruz ve kaldırımdan inemediğimizi söylüyoruz. Trafik polis geliyor uyarısını yapıyor, cezasını kesiyor kaldırıyor. Zaman zaman böyle kapak kampanyalarıyla, zaman zaman bağışlarla üye arkadaşlarımıza tekerlekli sandalye sağlamaya çalışıyoruz. Ama herkese gücümüz yetmiyor. Engelli arkadaşlarımızı tespit ederek devletimizin ilgili kurumlarına bildirerek o arkadaşlarımıza tekerlekli sandalye sağlaması için taleplerde bulunuyoruz. Derneğimize gelen kapakları geri dönüşüme göndererek değerlendiriyoruz. Küçüklerin bu dayanışmasından dolayı çok memnunuz" dedi.

(ŞU-SLH-Y)



10.05.2017 14:38:19 TSI

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