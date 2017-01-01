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Tramvay Atölye binasında sona gelindi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tramvay projesi kapsamında yer alan Tramvay Projesi Atölye Binası'nda son aşamaya gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tramvay projesi kapsamında tramvay araçlarının bakım, onarım ve olası arıza durumlarında tamirlerinin yapılacağı Atölye ve idari binasında son aşamaya gelindi. Çatı imalatı tamamlanan binada içyapıların montaj çalışmalarına başladı.

Araçların bakımlarının yapılacağı atölye binası 5 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu. İdari binalarında yer alacağı alanda 108 adet kolon dikildi.898 prefabrik yapı elemanı bulunan alan üzerinde 3 bin 900 metrekare atölye binası yer alacak. Bu alanda elektrik atölyesi, mekanik, kaporta, boya, günlük bakım ve temizlik, periyodik bakım ve torna atölyesi bulunacak.

Çalışmalar kapsamında tramvay hattının uzanacağı ve araçların bakımlarının yapılacağı alana 5 adet hatta bağlı birbirinden bağımsız ray montajı gerçekleştirildi. Altında boşluk bulunan raylar üzerinde bulunan araca teknik personel tarafından rahat bir şekilde müdahale yapılabilecek.

(RFK-Y)



10.05.2017 14:36:56 TSI

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