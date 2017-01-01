YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kula'da Engelliler Haftası kutlamaları

Kula'da Engelliler Haftası kutlamaları



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Haftası Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Kula Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Törene, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ramazan Akar, Kula Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Kömürcü, 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon merkezi öğrencileri, görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı, rehabilitasyon merkezi öğrencisinin de işaret dili eşliğinde okundu. Meydandaki törenin ardından Kula Belediyesinin önünde kurulan engelli şarj istasyonunun açılışı yapıldı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle ilki Kula Belediyesinin önünde kurulan "Akülü Araç Şarj İstasyonu", ilçede yaşayan engelli vatandaşlara ve yolu Kula'dan geçen tüm engellilere hizmet verecek.

(ÖND-Y)



10.05.2017 14:39:11 TSI

NNNN

