YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halk Eğitim kursiyerleri hünerlerini sergiliyor

Halk Eğitim kursiyerleri hünerlerini sergiliyor



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları eserleri yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bartın Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen sergide, Bartın'a özgü tel kırma, ahşap işleme, filografi ve çeşitli el sanatlarından çok sayıda eser 1 hafta boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Törenin açılış konuşmasını Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Asım Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, "Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri kapsamında 'Her Yerde Herkese Eğitim' sloganı ile hizmet veren kurumumuz, yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerinin tanıtılması ve çeşitli kurslarda üretilen ürünlerin sergilenmesi amacı ile bu güzel etkinliği sizlerle paylaşmaktadır. Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. Hayat boyu öğrenme alanındaki nihai hedefimiz; farklı öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek, öğrenmeye erişimlerini artırarak öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi.

Bartın Valisi Nusret Dirim de "Bartın Halk Eğitim Merkezimiz ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüz Bartın'da hemen hemen her ailenin hayatına bir şekilde dokunan faaliyetlerde bulunuyor. Nüfusumuzun büyük bir bölümüne ulaşabilmişiz. Onlara bir şekilde hayatlarına katkı sağlama gayreti göstermişiz. Bu küçümsenemeyecek bir büyüklük. Ben bunun olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Çünkü eğitimle bazı sorunları çözeceğiz. Bu şekilde geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezimiz her branşta birçok hayata dokunuyor. Halk Eğitim Merkezimiz tarafından yürütülen faaliyetleri yürekten destekliyorum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlere katılan herkesi kutluyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tekvando eğitimi alan öğrenciler bir de gösteri yaparken Bartın Üniversitesi Halk Dansları Topluğu da Karadeniz yöresine ait sergilediği halk oyunuyla göz doldurdu. Açılış sonrası sergiyi gezen Vali Nusret Dirim ve protokol üyeleri tel kırma, el nakışları, makine nakışları, ahşap boyamaları ve birçok el emeğinin yapılışı ile ilgili bilgiler aldı. Sergi açılışı münasebetiyle düzenlenen tören ikram ile sona erdi.

(AY-RFK-Y)



10.05.2017 14:40:28 TSI

NNNN