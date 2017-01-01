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Müftülerden Vali Taşyapan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, beraberindeki ilçe müftüleriyle Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas, beraberindeki ilçe müftüleri ve "Hz. Muhammed (S.A.V)'e Mektup" konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Işıkpınar Köyü İlkokulu öğrencisi Nurgül Koç, Vali Taşyapan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştüler. Nurgül Koç'un yazdığı mektubu okumasının ardından konuşan Vali Taşyapan, öğrenciye başarılarının devamını diledi. Vali Taşyapan; öğrencinin başarısında emeği geçen öğretmen ve hocalarına teşekkür etti.

Başarılı öğrenciye Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından bisiklet hediye edildi.

(MSA-Y)



10.05.2017 14:41:55 TSI

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