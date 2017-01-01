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Başkan İlhan'dan kandil mesajı



VAN (İHA) - Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Özay İlhan, yayınladığı mesajda, "Bu mübarek geceler kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için bize sunulmuş birer ilahi fırsattır. Bu müstesna gecede yapacağımız dua ve ibadetler; sevgi ve kardeşliğimizi pekiştirsin. Ayrılıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Bir olalım diri olalım. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen karanlık oyunları bozalım. Rahmet ve mağfiret rüzgarlarının estiği, manevi iklimin doya doya teneffüs edildiği bugünler, milletimizin ortak paydasıdır. Biz aynı milletin evlatları, aynı bahçenin çiçekleriyiz. Farklılıklarımızı ayrılık nedeni değil, zenginlik unsuru olarak görmeliyiz. Milletimizi kardeş kavgasına sürüklemek isteyen karanlık mihrakların, her türlü alçak plana başvurmaktan çekinmediği bugünlerde, bu müstesna geceler hepimiz için birer fırsattır. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almalı, insanlığın kurtuluş reçetesi olan ilahi prensiplerini hayatımıza hakim kılmak için çalışmalıyız. Bugün ırkçı emperyalizmin esareti altında, kan ve gözyaşına boğulmuş insanlığın kurtuluşu ancak O'nun rehberliği ile mümkün olacaktır. Alemlerin O'nun yüzü suyu hürmetine yaratıldığını ve böyle bir peygamberin ümmeti olmanın bir insanın sahip olabileceği en büyük şeref olduğunu unutmamalıyız. Müslüman olma şerefi aynı oranda vebal ve sorumluluk gerektirir. Kendimizi kurtarmak yetmez. Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir saadet dünyasını kurmakla yükümlüyüz. Hayra motor şerre fren olmalıyız. Yanlışın yerine doğruyu, çirkinin yerine güzeli, kötünün yerine iyiyi, sömürünün yerine adaleti, kaosun yerine huzuru, kavganın yerine kardeşliği hakim kılmak için gece gündüz çalışmalıyız. Bu mübarek gecelerde Cenab-ı Hakk af ve mağfiret kapılarını ardına kadar açmaktadır. Bu gece günahlarımızın affı için dua edelim. Bu gece O'na layık bir ümmet olabilmek için dua edelim. Cenab-ı Hakk'ın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşu için dua edelim. Güçlünün değil haklının hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu temenni ile milletimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin kuruluşuna vesile olmasını diliyorum" dedi.

(MSA-Y)



10.05.2017 14:43:08 TSI

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