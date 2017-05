YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Sekreter Uzun: "Türkiye'de yeniden ilkleri yapacağız"

Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterliği, personellerine eğitim semineri düzenledi.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından Bolu'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi'nin katkıları ile 'Yol Projesinde ve Çalışma Sahasında İş Sağlığı ve Güvenliği, yol yapım, bakım-onarım şantiye genel konuları, yol yapım aşamasında karayollarında alınması gereken tedbirler, kar ve buzlanmaya karşı mücadele teknikleri, iş kazalarının önlenmesi ile ilgili çalışmalar, ilk yardım eğitimi ( sıcak ve soğuk hava koşullarında), mesleki hastalıklar, riskler, risk değerlendirmesi, el aletleri ile çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konularında Özel İdare personeline eğitim semineri verildi.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, iş sağlığı ve güvenliği ile sıcak ve soğuk hava koşullarında uygulanacak olan ilk yardım konularında eğitim semineri düzenleyerek Özel İdareler arasında bir ilke imza attıklarını söyledi.

Eğitimin her anlamda önemli olduğunu, kurum olarak ağır şartlarda çalışıldığını vurgulayan Uzun, " Bu yıl yoğun ve sert geçen kış ayında okulları tatil ettirmedik. Gece 2'de 3'te işlerinizin başına geçip, sabaha tüm öğrencilerimizi okul servislerine yetiştirdik. Bu eğitim semineri de sizlere büyük bir moral olsun, ama en önemlisi de soğukta ve asfaltta dağ başında rahatsızlandığınız zaman sizler kendi kendinizin doktoru, sağlıkçısı, hemşiresi olacaksınız. Bu sebeple seminerde alınan bilgilerde çok önemli. Ben hep şunu söylerim; çalışmalarımızda öncelikle can güvenliğimiz bizler için çok önemli, ikinciye kullandığımız iş makinesi, üçüncüye de iştir. İş sonuçta hep bulunuyor, ama sakın sakın acele yapıyoruz diye yanlış yapmayalım arkadaşlar. Bugüne kadar çok ağır bir iş kolu olmasına rağmen çok büyük kazalar yapmadık. Sizlerin sayesinde gerçekten güzel çalışmalarımız var. İnşallah böyle başarılı bir şekilde de çalışmalarımız devam edecektir."dedi.

"Hedeflerimize Adım Adım Ulaşacağız"

Her yıl belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini de kaydeden Genel Sekreter Mehmet Uzun, " İki senedir de asfaltı kendimiz yapıyoruz. Bunun için de ayrı bir ekip oluşturduk. Karabük'teki iş makinelerimiz eskiydi, bunları size güvenerek yeniledik. Şimdi de diyorum, iyi ki de yenilemişiz; çünkü sizler ile güzel bir çalışma içerisindeyiz. Asfalt ihalelerini müteahhitlere veriyorduk ve bunu kendimiz yapalım. Sizlere güvenerek yeni asfalt ekiplerimizi oluşturduk ve iki sene önce başladığımız da 110 km, geçen senede 175 km asfalt yaptık. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız da gördüler ki müteahhitlerin yaptığı asfalta göre bizim yaptığımız asfalt daha kaliteli ve yüzde elli daha ucuza mal ettik. Yani aynı maliyetler ile 100 km yerine 200 km yol yapabiliyoruz. Bunun sonucunda 147 personelimiz bu işten ekmek kazandı. 15 milyona yakın para Karabük'te kalmış oldu. 150 kişiyi de 4 ile çarparsak bu kadar kişi de ekmek yemiş oldu. Ben bu olaydan ve sizler ile çalışmaktan memnunum. Biziz ve her zaman biz olacağız. Türkiye'de yeniden ilkleri yapacağız ve belirlediğimiz hedeflerimize de adım adım ulaşacağız. Önümüzde de 200 km'lik bir asfalt hedefi var. Bu hedefi de sizler ile birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bolu'da gerçekleştirilen eğitim seminerine, Uzun'un yanı sıra, Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Yolasığmazoğlu, Kastamonu 2 Nol'u Şube Başkanı Sadık Düzgün, Kastamonu Yol-İş Şubesi Eğitim Sekreteri Sait Elçin, Karabük Yol-İş Sendikası Baş Temsilcisi İsmail Ören ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer Sağlık Personeli Eğitimleri Sorumlu Müdürü Şah Şeyhmus Ektirici katıldı.

Düzenlenen eğitim seminerinin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

10.05.2017 14:43:35 TSI

