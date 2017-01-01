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Silahlı, bıçaklı kavga davasında 7 sanığa 38 yıl hapis

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:35
Silahlı, bıçaklı kavga davasında 7 sanığa 38 yıl hapis

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı kavga sonrası 2'si tutuklu, 7 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, 7 sanığa toplam 38 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası verdi.
Tutuklu sanıklar Z.P. ve A.K. ile avukatlar duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanık-şikayetçiler S.A, S.T, M.Ç, S.Ç ve B.U ise duruşmaya katılmadı.
29 Haziran'da Melikgazi ilçesi Orta Sanayi Bölgesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre, uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ve bıçak çeken taraflar birbirine saldırdı. Kavgada yaralılardan B. P. (36), akrabası S. P. (26) ile M. .Ç. (25) Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Z. P. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheliler Z.P. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık A.K., "Ben böyle bir olaya karışmadım, B.P.'nin benim yaptığıma dair bir ifadesi yoktur. Biz olay sonrasında polise haber verdik,sigara ikram ettik. Biz işlemiş olsak oradan kaçardık. Ben çok yakınındaydım. Ben tanımıyorum bile, tanımadığım birini neden öldürmek isteyeyim. Biz iki kişiydik onlar altı kişilerdi. Ben bu şehirde misafirim ve bu sebepten üzerime oyun oynandı. Bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim. İlk defa mahkeme huzuruna çıkıyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Z.P.'ye diğer sanık-şikayetçilere yönelik 'tahrik altında kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 12 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Tutuklu sanık A.K.'ya ise B.P.'ye yönelik 'tahrik altında kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Duruşmaya katılmayan sanık-şikayetçiler S.P., M.Ç., S.T. ve B.P.'ye ise 'kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ayrı ayrı 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
(AÖ-Y)

10.05.2017 14:43:43 TSI
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