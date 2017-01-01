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Alaçam'da Engelliler Haftası kutlandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:36
Alaçam'da Engelliler Haftası kutlandı
Alaçam'da Engelliler Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Engelliler Derneği Başkanı Vahide Topal tarafından çelenk konulmasıyla başlayan etkinlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Öğretmeni Mustafa Er yaptığı konuşmada "Ülkemizde yaşayan erkeklerin, yüzde 11,10'u engellidir. Kadınlarda ise bu oran, yüzde 13,45'i bulmaktadır. Ancak günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde sekiz milyondan fazla engelli insanımızın, hayatın içinde yer almadığını üzülerek görürüz. Engellilerimizin çok büyük bir kısmı, toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır" dedi.
Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencileri Zeynep Sena Şengül, Gaye Koca, Dilara İşcan, Uğur Yeşilyurt, Bersu Düzgüz, Eftalya Çaylı tarafından Şiir ve Aşık Veysel'in türküleri okundu.
Samsun Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kayhan ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Samsun Şubesi Genel Sekreteri Ahmet Tayfun Arkslan tarafından öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme konuşması yapıldı. Konuşma sonunda Belediye Başkanı Hadi Uyar ve Emniyet Amiri Kenan Bıyık tarafından katılımcılara çiçek takdim edildi.
Program sonunda Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan serginin gezilmesiyle program son buldu.
Programa İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Ömer Şener, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şengül, CHP İlçe Başkanı Fuat Canbaz, MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Kızılay Şube Başkanı İsa Şentürk,daire amirleri, engelliler derneği yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
(ŞU-SLH-Y)

10.05.2017 14:45:45 TSI
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