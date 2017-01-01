ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engin Tekintaş: "Borcu olmayan ender belediyeyiz"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:37
Engin Tekintaş: "Borcu olmayan ender belediyeyiz"
Engin Tekintaş: "Borcu olmayan ender belediyeyiz"
- Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş:
- "Geçmişten borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçmişten borcu olmayan ender belediyelerden biri olduklarını söyledi.
Altınordu Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturumu gerçekleştirildi. Altınordu Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Altınordu Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturumuna AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri katıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda Altınordu Belediyesinin 2016 yılı kesin hesap cetveli raporu görüşülerek onaylandı.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş burada yaptığı konuşmada, geçmişe dönük borcu olmayan nadir belediyelerden biri olduklarını söyledi. Yapılan iş ve işçilik karşısında herkesin parasını aldığını, bundan sonraki dönemde de plan ve programlı çalışarak aynı düzen ile devam edeceklerini dile getiren Başkan Tekintaş, "Geçmişten borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Bu durumu övünçten çok idari başarı olarak görmemiz gerekir. Bizim en temel hedefimiz, geriye dönük arkamızda pürüz bırakmadan önümüze bakarak çalışmalarımıza devam etmek. Biz çalışmalarımızı aldığımız destek ve güven ile sürdürüyoruz. Bizim asıl beklentimiz sokağa indiğimizde 'Ben çalıştım paramı alamadım' yada 'Ben iş yaptım paramı alamadım' diyen birileri ile karşılaşmamak için çalışıyoruz. Şuana kadar böyle bir durum olmadı, bundan sonra da olmaması için her türlü planımız, programımız hazır" dedi.
Bütçe raporunun onaylanması ile sona eren toplantıda, Haziran ayı meclis toplantısının tarihi 2 Haziran Cuma olarak belirlendi.
(MAK-SLH-Y)

10.05.2017 14:47:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatsa'da bilim fuarı
YEREL

FATSA'DA BİLİM FUARI
Ünye'de fındık sempozyumu
YEREL

ÜNYE'DE FINDIK SEMPOZYUMU
ODÜ'ye gölet
YEREL

ODÜ'YE GÖLET
Anlayan: &quot;Gelecek nesillerimize kalıcı hizmet sunmak için çalışıyoruz&quot;
YEREL

ANLAYAN: "GELECEK NESİLLERİMİZE KALICI HİZMET SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Şiddetli rüzgar kivi bahçelerine zarar verdi
YEREL

ŞİDDETLİ RÜZGAR KİVİ BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ
Ayaklarıyla çizdiği resimler beğeni topluyor
YEREL

AYAKLARIYLA ÇİZDİĞİ RESİMLER BEĞENİ TOPLUYOR
Ulubey'e yeni tesis
YEREL

ULUBEY'E YENİ TESİS
22 TUBİTAK Projesi Bilim Fuarı'nda sergilendi
YEREL

22 TUBİTAK PROJESİ BİLİM FUARI'NDA SERGİLENDİ
Yeşilin maviyle kucaklaştığı Çamlık'ta sona yaklaşıldı
YEREL

YEŞİLİN MAVİYLE KUCAKLAŞTIĞI ÇAMLIK'TA SONA YAKLAŞILDI
&quot;Fırtına fındığı olumsuz etkiledi&quot;
YEREL

"FIRTINA FINDIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Fatsa'da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'
YEREL

FATSA'DA 'SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ'
Fatsa'da yarım asırlık çınar rüzgara dayanamadı
YEREL

FATSA'DA YARIM ASIRLIK ÇINAR RÜZGARA DAYANAMADI
Kabadüz'de fide satışları başladı
YEREL

KABADÜZ'DE FİDE SATIŞLARI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!