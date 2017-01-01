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Alanya, bloggerler tarafından tanıtılıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:40
Alanya, bloggerler tarafından tanıtılıyor
Alanya, bloggerler tarafından tanıtılıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, yabancı sosyal medya fenomenleri, basın mensupları ve sanatçılarla tanıtım çeşitliliğini arttırıyor.
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ocak ayında Finlandiya Turizm Fuarı'nda Helsinki Kültür ve Turizm Müşaviri Arzu Emel Yıldız'ın davetiyle katıldığı workshop'da kurduğu temaslar sonucunca geçtiğimiz günlerde İsveçli seyahat blogger'ıIda Eriksson'u Stockholm Kültür ve Turizm Müşaviri ile yapılan işbirliği neticesinde 9 gün boyunca Alanya ve Kapadokya'da ağırlamıştı.
ALTAV, sosyal medya üzerinden yapılan bu önemli tanıtım çalışmasının hemen ardından Finlandiya'daki blogger görüşmelerinin ikinci meyvesini Çek Cumhuriyeti'nin en önemli seyahat blogger'larından Veronika Tomanova'yı da Alanya'da ağırlayarak topladı.
Çekçe ve İngilizce platformlarda geniş kitlesi olan Tomanova, 1 hafta boyunca Alanya'da ALTAV tarafından ağırlanarak Alanya'ya gelen bir turistin yapabileceği aktiviteleri deneyimledi ve Alanya hakkında geniş bilgi birikimine ulaştı.
Tomanova'nın Alanya'ya gelişi ile ilgili ortak çalışmayı Zürih Kültür ve Turizm Müşaviri Hilal Demirel ile birlikte yaptıklarını belirten ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Demirel'in katkılarıyla Tomanova'nın Münih üzerinden Türk Hava Yolları (THY) ile Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na gelmesini sağladıklarını ve Antalya'ya alternatif olan bu havalimanının tanıtılması konusunun önemli olduğunu belirtti.
Cimrin ayrıca, ALTAV yetkililerinin her yıl katılmış olduğu 30 civarındaki uluslararası fuarda iletişim kurdukları sosyal medya fenomenlerini ve basın mensuplarını haber çalışmaları için Alanya'da ağırladıklarını söyleyerek, "Bunun yanında ünlü sanatçıların Alanya'da klip çekmelerini de sağlayarak farklı tanıtım yöntemleri kullanıyoruz" dedi.
(İA-Y)

10.05.2017 14:48:51 TSI
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