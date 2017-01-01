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YYÜ'de "Trafikte Saygı" sempozyumu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Güvenlik Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında "Trafikte Saygı" ana temalı sempozyum gerçekleştirildi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, trafikte saygının önemine değinerek, "Eğer biz trafik kurallarına uyup bir birimize saygı gösterirsek, kaza oranlarını minimum seviyeye düşürürüz. Bu sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek, Van İl Trafik Şube Müdürü Taner Emre, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilici ve Öğretim Görevlisi Berrin Çelik, yaptıkları sunumlarla toplumda trafik ile ilgili farkındalığın arttırılması, kazalardan korunma yolları ve ilk yardım konularında bilgi verdiler.

Sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(MSA-Y)



10.05.2017 14:50:18 TSI

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