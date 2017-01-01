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Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:44
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesinde Hemşireler haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenlendi.
Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı İbrahim Duvarcı'nın öncülüğünde, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinin kütüphane olarak ayrılan bölümünde doktorlar, hemşireler, teknisyenler, eczacılar ve hastane çalışanları tarafından yapılan resimler görücüye çıktı. Hastane Laboratuvar servisinde çalışan İlknur Kolçak'ın öğretmenliğini yaptığı Resim Kulübü öğrencileri 6 ay boyunca yaptıkları eserleri katılımcıların beğenisine sundu. Açılış öncesi Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Açılış öncesi konuşma yapan Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem, hastane çalışanlarının hazırlamış olduğu serginin geleneksel hale geleceğini söyledi. Erdem konuşmasın da: "Bugün geleneksel hale geleceğini umduğumuz ve istediğimiz resim sergimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda hocamız ve kursiyerlerimize aynı zamanda hastanemiz idaresine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İçeriye girdiğimizde göreceğiz, biliyorum ki çok güzel eserler ortaya çıkmıştır. Bu serginin devamını, arkadaşların başarılı bir şekilde ilerlemesini, daha profesyonel olması noktasında başarılarının devamını diliyorum. Bu arada hemşireler günümüz ve hemşireler haftası da hemşire hanımlarımızın kutlu olsun. Daha nice günümüz ve haftamızın, başarılı ve mutlu bir şekilde beraberce kutlamak üzere bizlere hayırlı olsun" dedi.
Resim kulübünü kuran hastane yöneticilerine ve İbrahim Duvarcı'ya teşekkür eden Laboratuvar servisinde çalışan İlknur Kolçak, resmin kendisi için güzel bir uğraş olduğunu söyledi.
Resim kursu sonucunda ortaya çok güzel eserler çıktığını belirten Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı İbrahim Duvarcı, emeği geçen herkese teşekkür etti. Duvarcı, "2 gün olarak 6 ay boyunca verilmiş olan eğitimin sonucunda ortaya çok güzel eserler çıktı. Bu bağlamda emeği geçen hocamıza, idarecilerimize ve tüm kursiyerlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Serginin açılışı Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem ve hastane yöneticileri yaptı. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdiler.
(VK-RFK-Y)

10.05.2017 14:53:30 TSI
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