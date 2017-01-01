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500 yıldır hizmet veren Kapalı Çarşı Melikgazi'ye emanet



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 19 tarihi yapıyı onararak günümüz hizmetine sunduklarını ve şu anda da 21 eser de aslına uygun onarım ve tamir çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Kayseri kapalı çarşısının Kayseri için hatta Anadolu ve dünya kültür mirası açısından son derece önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Şimdilerin AVM'leri bundan yüzyıllar önce kapalı çarşı olarak yapılan bu tarihi mekanlar da hizmet veriyordu. Kayseri Kapalı Çarşısı nadir bir yapıdır. İstanbul ve Bursa'dan sonra örnek bir çarşı olup zaman içerisinde bazı kısımlarda onarım ve tamir edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak yaklaşık 500 yıldır hizmet veren Kayseri Kapalı Çarşı belediyemizin çalışması ile iç ve dış cephe görüntü kirliliği giderilecek ve aslına uygun olarak onarılacaktır. Kısacası 500 yıl hizmet vermeye devam eden Kapalı Çarşı Melikgazi Belediyesi ile yine geleceğe hizmet vermeye devam edecektir " dedi.

Kapalı çarşının tüm giriş kapıları yapının asli yapısına bozmadan otomatik camlı kapı olarak dizayn edildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kapalı çarşının ışıklandırma ve içme suyu gibi çalışmalarında projelendirildiğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı ile iç ve dış cephesinde çalışma yapılacak Kapalı çarşı onarım ve bakım çalışmasının bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



10.05.2017 14:55:28 TSI

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