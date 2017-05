YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası

- Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın katıldığı törenle kutlandı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planının hazırlandığını ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu plan çerçevesinde 2020 yılına kadar meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşecek ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplumda trafik bilincinin oluşturulması, kazaların en aza indirilmesi ve insanların güvenli trafik ortamında yaşamlarını sürdürmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri, Vali Özdemir Çakacak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Toroslar ilçesinde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda düzenlenen açılış programında konuşan Çakacak, trafik sorununun tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve Mersin'de de gündemin en ön sıralarında yer aldığını söyledi. Çakacak, trafik kazalarının küresel ölçekte yaygınlaşması, yüksek oranda ölüm ve yaralanma vakalarına sebebiyet vermesi neticesinde toplumsal ve ekonomik kayıpların çok ciddi boyutlara ulaştığına işaret etti.

"Kazalardaki ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefleniyor"

Yaşanılan bu durum ile birlikte trafik sorununun ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınmasının kaçınılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Vali Çakacak, bu kapsamda Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planının hazırlandığını ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bu plan çerçevesinde 2020 yılına kadar meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşecek ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiğine dikkat çeken Çakacak, söz konusu planda trafik sorunuyla topyekun mücadele noktasında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve medya gibi birçok paydaşa önemli görevler atfedildiğinin bilgisini paylaşarak, "Bu doğrultuda devletimiz ve hükümetimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve trafik akışının çağdaş standartlarda sürdürülmesi için kalıcı çözümleri hayata geçirmeye devam etmektedir" dedi.

"Kayıpların önlenmesi amacıyla duble yol ve otoyol hamlesi büyük bir hızla devam ediyor"

Konuşmasının devamında, artan araç sayısı ile birlikte bu araçların belirli kurallar içerisinde hareket etmesinin olası can ve mal kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Çakacak, bu kapsamda karayollarının standartlarını çok ileri noktalara taşıyan duble yol ve otoyol hamlesinin ülke genelinde büyük bir hızla devam ettiğine dikkat çekerek, yol standartlarının artması yanında gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatının 24 saat esasına göre çalışarak trafiğin güvenli bir şekilde seyretmesi için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında birçok insanın hayatını kaybettiğini veya sakatlandığını dile getiren ve sözlerini trafik kazaları ile ilgili istatistiki bilgiler vererek sürdüren Vali Çakacak, dünyada her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 1 milyon 250 bin insanın hayatını kaybettiğini, 50 milyondan fazla insanın da bu kazalar sonucunda yaralandığını söyledi. 2016 yılında ülke genelinde meydana gelen yaklaşık 410 bin civarındaki trafik kazasında, yaklaşık 3 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Çakacak, 300 binden fazla vatandaşın da yaralandığını belirterek, "Yine ilimizde 2016 yılında meydana gelen 10 bin 213 trafik kazasında 100'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 binin üzerinde vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu durum ülke ekonomisi ve insan kaynakları anlamında çok büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

"Kazaların hemen hemen yüzde 95'i insan hatalarından kaynaklanmaktadır"

Konuşmasında, trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların sayısında geçen yıla nazaran yüzde 20'lik bir azalma yaşandığının bilgisini veren Çakacak, tek bir vatandaşın dahi hayatını kaybetmesinin kendilerini derin üzüntüye boğduğunu belirterek, kazaların hemen hemen yüzde 95'inin insan hatalarından kaynaklandığını, bu yüzden birey olarak trafik kuralları konusunda çok daha bilinçli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Trafik Denetleme Şube Müdürü Serdar Yavuz'un da trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili konuşma yaptığı açılış programı, yılın sürücülerine ve trafik görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle devam ederken, Vali Çakacak tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Ödül töreninin ardından öğrenciler tarafından düzenlenen rond gösterisi ve halk oyunları gösterileri ile devam eden programda Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara trafik kurallarının uygulamalı olarak öğretilmesi amacıyla okul alanına kurulan Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını da gerçekleştirdi.

Açılış sonrasında, öğrencilerin trafik eğitim parkında trafik polisleri eşliğinde akülü arabalar ve motosikletlerle düzenlemiş olduğu gösteri büyük beğeni toplarken, program Vali Çakacak ve protokol üyelerinin eğitim parkı yanında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantlar ile öğrencilerin trafik konulu yapmış olduğu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

(HSK-Y)



10.05.2017 14:56:11 TSI

NNNN