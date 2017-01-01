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GESMEK Yılsonu Sergisi açılıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) Yılsonu Sergisi açılışı yapılacak.

11 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Sergi Salonunda gerçekleşecek olan GESMEK Yılsonu sergisinde 35 branşta 4 bin kursiyerin sekiz aylık çalışmalarının ürünü olan 4 bin 700 eser Gebzelilerin beğenisine sunulacak.

"Rengi-i Ahenk" isimli serginin kapıları 18 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaretçileri için açık olacak. GESMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin sergileneceği sergi açılışına tüm Gebzeliler davet edildi.

(RFK-Y)



10.05.2017 14:56:34 TSI

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