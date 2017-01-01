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15 Temmuz Derneğinden Başkan Karael'e ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Van Şube Temsilcisi Ümit Varlı ve yönetim kurulu üyeleri, Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Başkan Ümit Varlı, Oda Başkanı İdris Karael'e kendilerini kabulünden dolayı teşekkür ederek, derneğiyle ilgili bilgiler verdi. Varlı, "15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk dik duran ve karşı çıkan meslek kuruluşunun başkanı olarak siz ve arkadaşlarınızı tebrik ederiz. Darbe protestolarının devamı sürecinde meydanlardaydınız. Bu mücadelenizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan teşekkür mektubuna mazhar olduğunuzu ve aziz demokrasi şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek Fatiha okuyan ilk meslek kuruluşu başkanı olduğunuzu bildiğimden, özelikle çalışmalarınızdan dolayı size ve esnaf sanatkârlarınıza şükranlarımı sunmak için ve kurduğumuz derneğin amacını anlatmak için buradayız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İdris Karael ise, "Bu ülkede yaşayan tüm insanlara düşen en önemli görev, 15 Temmuz şehitlerimizle vatan uğruna şahadete eren aziz şehitlerimizin neden hayatlarını verdiklerini gelecek nesillere iyi anlatmamız gerekir. 15 Temmuz kalkışma ihaneti dahil, aziz milletimize, devletimize, kutsal emanetlerimize yapılan ihanetlerin unutulmaması için gerekli çalışmaların yapılması zorunluluktur. Bu bakımında özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

(MSA-Y)



10.05.2017 14:57:38 TSI

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