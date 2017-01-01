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Öz'den Aşkale'ye teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı M.Emin Öz, 16 Nisan referandumu sonrası Aşkale'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Partı ilçe binasında gerçekleşen ziyarete İlçe Başkanı İrfan Kervan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gençlik Kolları Başkanı Harun Polat, Kadın Kolları Başkanı Emine Aras ve çok sayıda partili katıldı.

İlçe Başkanı İrfan Kervan konuşmasında "Referandum sonuçlarının belli olmasıyla birlikte alınan yüzde 84'lük oy oranınının sağlanmasında Ak parti Aşkale ilçe teşkilatı olarak gece gündüz demeden çalışan başta teşkilatta görevli çaycısından yönetimdeki arkadaşlarıma ve en önemlisi de referandum süresince gittiğimiz her yerde bizlere teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi

Sonrasında İl BAŞKanı M.Emin Öz yaptığı konuşmasında, "Referandum sürecinde Erzurum ve ilçelerinde ülkemizin bekası egemenliği birlik ve beraberliği için büyük çaba sarf eden hiç durmadan çalışan Ak parti yönetiminde ve bünyesinde bulunan bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Çıkan bu sonuçlara yüzde 84 gibi büyük bir katkı sağlayan Aşkale ilçe teşkilatına ve içe halkına da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Parti ziyareti sonrası Başkan Öz Belediye binasına geçerek Belediye Başkanı Şenol Polat ile görüştü.

(CD-AT-Y)



10.05.2017 15:03:02 TSI

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