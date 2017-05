YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te 467 kursiyerin görev aldığı 'Öğrenme Şenliği' büyük ilgi gördü

BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün, (EHEM) her eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirdiği 'Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri' kapsamında düzenlenen gecede müzik ve folklor ziyafeti düzenlendi.

Farklı alanlarda açtığı yüzlerce kursta binlerce kursiyere eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, sezon sonunda kursiyerlerin öğrendiklerini sergilemeleri amacıyla 'Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri' programları organize ediyor. İlçeye bağlı kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde başlayan şenlikler, ilçe merkezindeki Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ndeki program ile devam etti.

Sunuculuğunu okul müdürü olan Nazan Özateş'in yaptığı geceye, Kaymakam Ali Sırmalı, eşi Nuray Sırmalı, AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Metin Örkçü ve başkan yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan, Edremit Belediye Başkan vekili Bayram Kayahan, Memur-Sen Edremit İlçe Temsilcisi Muharrem Yenigün, EHEM Müdürü İsmail Damar, muhtarlar, eğitimciler ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, EHEM Müdürü İsmail Damar yaptı ve kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Daha sonra, şiirler okundu ve enstrüman kurslarında eğitim alan kursiyerler, sahneye çıkarak küçük konserler verdi. Ardından, yoğun ilgi gören kurslar arasında olan Yöresel Halk Oyunları, Halk Dansları ve benzeri kurslarda eğitim alan kursiyerlerin oluşturduğu folklor ekipleri, sahne aldı ve Ege türküleri eşliğinde folklor gösterileri sundu. 15 ve 70 yaş aralığındaki kursiyerlerin, yöre kültürünü oyunlar eşliğinde sahnelediği gösteriler, izleyenler tarafından büyük alkış topladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden sahne performanslarını izlemeye gelen vatandaşlar kültür merkezine sığmadı. Tüm koltukların dolduğu salondaki merdivenler de insanlarla kaplandı.

Sahne alan kursiyerler, duygularını paylaşarak Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile eğitimcilerine teşekkür etti. Şenliklerle ilgili açıklamada bulunan EHEM Müdürü İsmail Damar, "Bu akşam, Öğrenme Şenlikleri kapsamında, müzik ve gösteri sanatları dallarında eğitim alan kursiyerlerimiz, öğrendiklerini sergiledi. Katılım oldukça yoğun oldu. Biz çok memnun kaldık. Halk oyunları, müzik ve gösteri sanatları dallarında açılan 22 kursumuz oldu. Bu kurslarımızda 467 kursiyerimiz eğitim aldı. Halk Eğitimi Merkezi olarak ilçemizde 7 den 70'e insanımıza Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri götürmeyi üstlenen bir eğitim kurumu olarak resmi, özel kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle meslek odalarımızla muhtarlarımızla el ele vererek 3 bin farklı alanda eğitim hizmetini insanımıza sunma gayreti içindeyiz. Bu dönem Ekim ayından bu yana ilçemiz genelinde 64 farklı noktada, 113 dalda, 180 öğretmen ve usta öğreticiyle açılan 25 okuma-yazma kursunda 194 kursiyer, 153 mesleki kurslarımızda 4 bin 314 kursiyer, 394 genel kursumuzda 7 bin 155 kursiyer olmak üzere 11 bin 663 kursiyere eğitim hizmetleri verilmiştir. Özellikle bu yıl sayın Valimiz Ersin Yazıcı ve sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı himayelerinde hayata geçirilen BENGİ, Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesi ile hem akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız, hem de sosyal ve kültürel yönden insanımızın ve toplumun kalkınması, niteliklerle donatılması için eğitim hizmetlerimizin her alanda insanlarımızla buluşturulmasına gayret sarf ediyor. Edremit'i öğrenen şehirler kervanında en önlere taşımanın gayretiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Normal bireylerin yanı sıra, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik eğitim hizmetlerinin de verildiği merkezimizde özel kursiyerlerimize yönelik kurslarımızda kursiyer sayı ve şartı aranmazken, normal bireyler için en az 12 kursiyer şartı aranmaktadır. Merkez olarak kurslarımızın yanı sıra, çalışmalarımız Öğrenme Şenliklerimizle, yıl sonu sergilerimizle taçlandırılıyor. Onlar bugün hünerlerini sergiledi. Usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize, bu geceyi organize ettikleri için teşekkür ediyorum. Başta sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı beyefendi olmak üzere, parti başkanımıza, meslek odalarımıza, muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma, katılımcılara ve bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmayan basın ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Özellikle sahne alan ekiplerin arasında yer alan Çöp Toplama Personelinin yer aldığı kursun kursiyerleri sahneye üzerlerinde meslekleriyle ilgili kıyafet ve araç gereçlerle çıktı. Süpürge ve iş kıyafetleriyle sahneyi süpüren çöp toplama personeli oğlum bas git repliği ile fenomen olan temizlik işçisini canlandırdıktan sonra üzerlerindeki kıyafeti çıkararak kostümleriyle sergiledikleri oyunlar büyük beğeni topladı. Folklör ve müzik ziyafetinin çekildiği geceye Kocaseyit in canlandırılması ve ise büyük beğeni topladı.

