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TSYD İl Temsilciliği'ne Coşkun Kamaç atandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:54
TSYD İl Temsilciliği'ne Coşkun Kamaç atandı
TSYD İl Temsilciliği'ne Coşkun Kamaç atandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Eşref Turan'dan boşalan Türkiye Spor Yazarları Derneği Elazığ İl Temsilciliği görevine gazeteci Coşkun Kamaç getirildi. Elazığ Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile birlikte açıklamalarda bulunan Kamaç, yeni görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışacağını söyledi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Kamaç'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sadece il temsilciliği değil, TSYD yönetim kurulu asil üyeliğine de Coşkun Kamaç atandı. Coşkun Kamaç'ın TSYD Genel Merkezi'nde ilerleyen süreçte görev alması bizleri mutlu edecektir. Bu görevi uzun yıllar Eşref Turan yaptı. Kendisinin bir taşınma hazırlığı vardı. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Basın tribününde herhangi bir sıkıntımız olmadı bugüne kadar. Sıkıntı yaşamamamız bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Coşkun Kamaç'ı da tebrik ediyorum. Hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu şehir hepimizin" dedi.
"Basın mensuplarının bizlerle birlikte olmasından gurur duydum"
Eşref Turan'ın ardından görevin kendisine tebliğ edildiğini dile getiren TSYD İl Temsilcisi Coşkun Kamaç ise, "28 Nisan'da Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin yaptığı toplantı neticesinde yönetim kurulu, bu göreve bizi layık gördü. Aynı tarihli toplantıda TSYD Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildiğim bildirildi. Genel başkanımız Oğuz Tonksir'e ve yönetim kuruluna teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Basın mensuplarının bizlerle birlikte olmasından gurur duydum" şeklinde konuştu.
(HK-AKK-S)

10.05.2017 15:04:10 TSI
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