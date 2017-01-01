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GTB'den porsonellerine ISO 10002 Eğitimi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) personellerine yönelik 'TS EN ISO 10002 Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi" düzenledi. GTB eğitimler sonrası ISO 10002 standardına sahip Türkiye'nin ilk borsalarından biri olmayı hedefliyor.

TOBB'un 5 yıldızlı borsacılık hizmetleri anlayışını benimseyerek geçtiğimiz yıllarda akreditasyon standardını A sınıfına yükselten Gaziantep Ticaret Borsası, kalitesini TS-EN-ISO 10002 belgesiyle taçlandırmayı amaçlıyor. GTB bu bağlamda tüm personellerine yönelik Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından yayınlanan "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Şikayet Yönetim Sistemi Belgelendirme" eğitimi düzenledi. GTB ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, MB Akademi Eğitmeni ve Baş Denetçi Mehmet Besleme, tarafından ISO 10002'nin müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin temel amacı ve işleyişi konularında bilgiler verildi. TS-ISO 10002'nin üye beklentilerinin ötesinde çok daha kaliteli hizmet vermeyi arzulayan kurumlara kılavuzluk eden bir standart olduğunu kaydeden Besleme, sitemin borsaların üyeleri, yöneticileri ve çalışanları ile ilişkilerinde analitik düşünmenin oluşumunu sağlayarak, tarafların iletişim ve ilerlemelerine uygun bir alt yapı hazırladığını ifade etti. Borsaların üyeleri ile bir bütün olduğunu ve bu nedenle üye beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaların her zaman en üst planda tutulması gerektiğini vurgulayan Denetçi Besleme, "ISO 10002 Şikayet Yönetim Sistemi tam da bu noktada üyelerin şikâyet, talep ve önerilerinin ele alınması için uygun bir kılavuzdur. Bu sistem özellikle akreditasyon sisteminin 1.7 Üye ilişkileri maddesi, 2.1 İletişim Ağı maddesi, 2.2 Politika Temsil maddesi ve 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim maddesinin etkin işletilmesine yardım sağlamakta" dedi. GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ise eğitimde yaptığı konuşmada, GTB'nin bu standarda geçiş kararı alarak, üyelerinin öneri, talep, istek ve şikayetlerini daha iyi yöneterek, verilen hizmetleri sürekli geliştirme yolunu seçtiğini ifade etti.

Bayram ayrıca, eğitimler sonrası bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak denetimlerle Türkiye'nin ISO 10002 MMYS standardına sahip öncü borsalarından biri olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(SD-Y)



10.05.2017 15:04:32 TSI

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