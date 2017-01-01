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El emeği göz nuru ürünler KO-MEK Sergisi'nde



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları yılsonu sergilerinin onuncusunu Akdeniz Bölgesi konseptiyle Başiskele'de açtı.

"Gelenekseli Sergile" sloganı ile yola çıkan KO-MEK yılsonu ilçe sergilerinde sona doğru yaklaştı. Akdeniz Bölgesi konseptiyle Başiskele'de onuncu sergisini açan KO-MEK, 18 Mayıs Perşembe günü Gebze de açacağı Genel Sergi hazırlıklarını da sürdürüyor. Akdeniz Bölgesinin neredeyse tüm tarihi ve kültürel değerlerini sergide işleyen KO-MEK, adeta Akdeniz Bölgesini Başiskele'ye taşıdı.

Karşıyaka Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde KO-MEK usta öğreticilerinden oluşan müzik grubu açılışa katılan vatandaşlara müzik dinletisi sundu.Açılışta kursiyerler adına konuşan Songül Özener KO-MEK ile birlikte hayatında değişenleri anlattı.

"Öğrenmenin yaşı yoktur" diyerek konuşmasına başlayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz; KO-MEK'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. KO-MEK'in Kocaeli'nde çok büyük işler başaran bir halk üniversitesi olduğunu ifade eden Başkan Ayaz, yapılan hizmetlerin ve karşılığında kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan ürünlerin çok güzel olduğunu belirterek tüm kursiyerlerimize katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Açılışta son olarak konuşan Başkan Karaosmanoğlu, sağlıklı yaşam ve spor yapmanın önemine değinerek tüm katılımcıları spor yapmaya davet etti. Eğitimlerin önemine de değinen Başkan Karaosmanoğlu, "Öğrenmenin yaşı yoktur buralar sizler için evlerinizde televizyon karşısında vakit geçirmektense gelin buralarda hem sosyalleşin hem de becerilerinize beceri katın" dedi. Başkan Karaosmanoğlu KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı KO-MEK Bohçası'nın paylaşmak ve birlikteliğin en güzel göstergesi olduğunu ifade ederek bu hediyeyi evlenecek nişanlı kursiyere hediye etti. Ahşap Boyama branşı kursiyeri Meltem Kaya, Başkan Karaosmanoğlu'na kendi hazırladığı tabloyu hediye etti. Sergi, protokolün ve kursiyerlerin açılış kurdelesini kesmesiyle vatandaşların ziyaretine açıldı. Kurdele kesiminden sonra protokol ve vatandaşlar sergiyi hep birlikte gezdi.

Akdeniz Bölgesinin tüm güzelliklerini Başiskele ilçe sergisinde sergileyen kursiyerler, tarihi ve kültürü bir arada sergiledi. Tamamı kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan sergide Akdeniz Bölgesi'ne ait kültürel değerler yansıtıldı. Karadeniz evlerinden yöresel yemeklere, her branşın kendine özgü eserlerle Akdeniz yöresini anlatmaya çalıştığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

(RFK-Y)



10.05.2017 15:04:50 TSI

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