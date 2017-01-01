Taşköprü Belediyesi, Kızılcahamam'a engelsiz yaşam gezisi düzenledi
(Fotoğraflı)
Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılcahamam'a Engelsiz Yaşam Gezisi düzenledi.
9-11 Mayıs tarihlerinde engelli vatandaşların ve ailelerine yönelik düzenlenen gezi, 5 yıldızlı otelde 2 gün konaklamalı olacak.
Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndan Kızılcahamam'a otobüsle hareket eden aileler Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı tarafından uğurlandı.
Her bireyin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğine değinen Başkan Yardımcısı Çorbacı, yaklaşık 6 yıldır geleneksel hale gelen bu gezilerin ailelerin ilgisi ve talebi olduğu sürece devam edeceğinin müjdesini verdi.
(Vİ-RFK-Y)
10.05.2017 15:05:10 TSI
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