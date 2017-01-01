ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağıt toplayıcılarına zabıtadan geçit yok

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:57
Kağıt toplayıcılarına zabıtadan geçit yok
Kağıt toplayıcılarına zabıtadan geçit yok

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez'de kağıt toplayan ve topladıkları atıkları mahalle aralarında biriktirerek tehlike oluşturan ve kirliliğe yol açanlara, Körfez zabıtası müdahale etti.
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kâğıt toplayıcılarına yönelik ilçe genelinde çalışma yürüttü. Ekipler, topladıkları kâğıtları mahalle aralarındaki boş arsalarda biriktiren ve tehlike oluşturan toplayıcılara daha önce tebliğde bulunarak gün vermiş, kaldırmalarını istemişti.
Verilen müddetin dolmasıyla birlikte tebliğe uymayanlar hakkında işlem yapılırken, kirlilikte ekipler tarafından kepçeler yardımıyla kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte yangın tehlikesinin de ortaya çıktığını belirterek, "Sadece yangın değil, sağlık konusunda da tehlike yaratıyordu. Haşeratların oluşmasına neden olan kirlilik ekipler tarafından kaldırıldı. Kaldırma işleminin yapıldığı bölge daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi" ifadelerine yer verdiler.
Ekipler sadece mahalle aralarında değil, boş arsalarda gelişi güzel yerleşimde bulunan diğer toplayıcılara da bölgeden uzaklaştırdı.
(RFK-Y)

10.05.2017 15:05:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Belsa'da böbrek sağlığı semineri yapılacak
YEREL

BELSA'DA BÖBREK SAĞLIĞI SEMİNERİ YAPILACAK
El emeği göz nuru ürünler KO-MEK Sergisi'nde
YEREL

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER KO-MEK SERGİSİ'NDE
GESMEK Yılsonu Sergisi açılıyor
YEREL

GESMEK YILSONU SERGİSİ AÇILIYOR
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
Tramvay Atölye binasında sona gelindi
YEREL

TRAMVAY ATÖLYE BİNASINDA SONA GELİNDİ
Hereke'de okullara çevre eğitimleri veriliyor
YEREL

HEREKE'DE OKULLARA ÇEVRE EĞİTİMLERİ VERİLİYOR
695 Öğrenci daha bisiklete kavuştu
YEREL

695 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETE KAVUŞTU
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Spor, insani değerleri üzerinde taşımaktır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "SPOR, İNSANİ DEĞERLERİ ÜZERİNDE TAŞIMAKTIR"
Tarihçi Talha Uğurluel Gebzeli sevenleriyle buluştu
YEREL

TARİHÇİ TALHA UĞURLUEL GEBZELİ SEVENLERİYLE BULUŞTU
Kitap Fuarında Anneler Günü'ne de yer verilecek
YEREL

KİTAP FUARINDA ANNELER GÜNÜ'NE DE YER VERİLECEK
Türkiye Pist Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
Buluşlar ve Modeller Sergisi Pazar günü yapılacak
YEREL

BULUŞLAR VE MODELLER SERGİSİ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
Kitap Okuma Atölyesi projesi hayata geçiyor
YEREL

KİTAP OKUMA ATÖLYESİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Kitap Fuarına ücretsiz ulaşım sağlanacak
YEREL

KİTAP FUARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK
Gebze'nin mahalleleri asfaltlanıyor
YEREL

GEBZE'NİN MAHALLELERİ ASFALTLANIYOR
Kitap Fuarı'nda çocuklar KO-MEK'e emanet
YEREL

KİTAP FUARI'NDA ÇOCUKLAR KO-MEK'E EMANET
Körfezli şampiyonlar coşkuyla karşılandı
YEREL

KÖRFEZLİ ŞAMPİYONLAR COŞKUYLA KARŞILANDI
Başkan Doğan, ebeleri kahvaltıda ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, EBELERİ KAHVALTIDA AĞIRLADI
Kocaeli'de ağaçlar yeniden kitap açacak
YEREL

KOCAELİ'DE AĞAÇLAR YENİDEN KİTAP AÇACAK
Kocaeli'de ağaçlar kitap açacak
YEREL

KOCAELİ'DE AĞAÇLAR KİTAP AÇACAK

Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Körfez'de Aziz Sancar'lar yetişiyor&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "KÖRFEZ'DE AZİZ SANCAR'LAR YETİŞİYOR"
Kağıtspor'dan Çanakkale şehitliğine ziyaret
YEREL

KAĞITSPOR'DAN ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET
İzmit Belediyesi Meclis toplantısı 2. oturumu gerçekleşti
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUMU GERÇEKLEŞTİ
FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARINA YÖNELİK OPERASYON
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!