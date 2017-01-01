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Kağıt toplayıcılarına zabıtadan geçit yok



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez'de kağıt toplayan ve topladıkları atıkları mahalle aralarında biriktirerek tehlike oluşturan ve kirliliğe yol açanlara, Körfez zabıtası müdahale etti.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kâğıt toplayıcılarına yönelik ilçe genelinde çalışma yürüttü. Ekipler, topladıkları kâğıtları mahalle aralarındaki boş arsalarda biriktiren ve tehlike oluşturan toplayıcılara daha önce tebliğde bulunarak gün vermiş, kaldırmalarını istemişti.

Verilen müddetin dolmasıyla birlikte tebliğe uymayanlar hakkında işlem yapılırken, kirlilikte ekipler tarafından kepçeler yardımıyla kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte yangın tehlikesinin de ortaya çıktığını belirterek, "Sadece yangın değil, sağlık konusunda da tehlike yaratıyordu. Haşeratların oluşmasına neden olan kirlilik ekipler tarafından kaldırıldı. Kaldırma işleminin yapıldığı bölge daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi" ifadelerine yer verdiler.

Ekipler sadece mahalle aralarında değil, boş arsalarda gelişi güzel yerleşimde bulunan diğer toplayıcılara da bölgeden uzaklaştırdı.

(RFK-Y)



10.05.2017 15:05:56 TSI

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