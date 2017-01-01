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Büyükşehirin ENFEST etkinlikleri devam ediyor

- Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydan Aydın:

- " Üç tane rengi öğrenmese de olur, önemli olan otistik çocuklara öz bakım becerisini kazandırabilmektir"



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ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) kapsamında 'Otistik Çocuklara Yaklaşımlar ve Dil Konuşma Güçlüklerini Gidermeye Yönelik Yöntemler' konulu panel düzenledi. Panelde özel çocuklara özellikle öz bakım becerisinin kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

ENFEST kapsamında Falez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen panelde Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydan Aydın ve Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Uzman Işıl Özdemir konuşmacı olarak yer aldı. Paneli İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, özel eğitim okulu öğretmenleri ve eğitimciler katıldı.

Özel çocuklar desteklenmeli

Panelin açılış konuşmasını yapan Yüksel Arslan, "Yarınlarımıza güvenle bakabilmek için bugünlerimize sağlam insani temeller atmak zorundayız. Bunu gerçekleştirebilmenin en doğru yolu eğitim. Fırsat eşitliğine dayalı, öğrencilerimizin doğru ifade edebildikleri ortamları oluşturmalı, her koşulda çocuklarımızı desteklememiz gerektiğini biliyoruz. Engellere değil çözümlere ve yeteneklere odaklanmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü her çalışma bizim için çok kıymetli" dedi.

Çocuklarda öz bakım becerisinin önemi

Otistik çocuklarda ergenlik sürecini katılımcılarla paylaşan Yrd. Doç. Dr. Aydan Aydın, ergenliğin bir değişim dönemi olduğunu ve kimi ergenlerde erken yaşlarda görülen öfke nöbetleri, saldırganlık ya da uygun olmayan davranışların tekrar edebildiğini ifade etti. Çocukluktan yetişkinliğe geçilen süreçte otistik çocukların öz bakımları konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu: "Çocuk matematik öğrenemeyebilir, toplama çıkarma yapamayabilir, ömür boyunca okuma yazma öğrenemeyebilir ama çok doğru yöntemlerle ve sebatla öz bakım becerilerinin öğretilmesi konusuna ağırlık vermeliyiz. Yetişkin olmaya doğru gittiklerinde, çocukların ebeveynleri yaşlanmaya başlıyor. Ergenlik döneminde çocukların öz bakımlarını kazanmaları çok daha önemli. Pantolonunu çekerek tuvaletten çıksın, evde yalnız kaldığında çocuğa bakabilsin, ocağı kapatabilsin, yabancılara kapıyı açmamayı öğrensin. Bütün çalışmalara rağmen okuma yazma öğrenememişse artık oralarda uğraşmayalım. Üç tane rengi öğrenmese de olur. Önemli olan otistik çocuklara öz bakım becerisini kazandırabilmek."

Konuşma güçlüğü

Uzman Işıl Özdemir ise konuşma güçlüklerini gidermeye yönelik yöntem ve teknikleri anlattı. "Konuşmanın bileşenlerini bilmemiz, bozukluğu anlamamız ve müdahale etmemiz için ön koşul olmalı" diyen Özdemir, motor konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları ve akıcı konuşma bozuklukları hakkında bilgi verdi.

Panelin sonunda Yüksel Arslan ve Ayşe Üstündağ panelistlere çiçek ve plaket takdim etti.

(İA-Y)



10.05.2017 15:06:04 TSI

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