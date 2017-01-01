ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"SANKO Üniversitesi tıpta inovasyon buluşmaları 3"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:57
"SANKO Üniversitesi tıpta inovasyon buluşmaları 3"
"SANKO Üniversitesi tıpta inovasyon buluşmaları 3"
- Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından bilim insanları katılacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi'nde 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında "İlaç ve Biyoteknolojide İnovasyon" ana başlığı altında "SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları 3" konulu uluslararası kongre düzenlenecek.
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenecek kongreye de daha önceki yıllarda olduğu gibi, inovatif çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışından birçok önemli isim katılacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Ali Osman Kılıç, Biruni Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nezih Hekim, RS Reserch kurucu ortağıDoç. Dr. Rana Sanyal, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın veHASBIOTECH Onkoloji Grup Direktörü Buğraer Aslan'ın konuşmacı olarak yer alacağı"Türkiye Ar-Ge inovasyon Ekosistemi" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. Dr. Belgin Süsleyici, Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Sinan Çavun, Prof. Dr. Erem Bilensoy, Doç. Dr. AlexandrosGeorgakılas, Doç. Dr. Serdar Durdağı, Dr. Samir Softıc, Dr. Mehmet Furkan Burak, Dr. AhmedRattanı, Dr. Robert Jabulowsky gibi alanlarında başarılı bilim insanları yürütmekte oldukları çalışmaları sunacaklar. Klinik ve klinik öncesi ilaç araştırmaları, yeni ilaç geliştirilmesinde moleküler yaklaşımlar, kanser immünoterapisi ve bireyselleştirilmiş tedavi gibi güncel konuların da tartışılacağı kongrede, katılımcıların sözlü ve poster sunumlarını içeren özel oturumlarda gerçekleştirilecek.Sözlü ve poster sunumlarının sonunda, bu yıl ilk kez en iyi sözlü ve poster sunumları ödüllendirilecek.
11 -13 Mayıs 2017 tarihinde UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunan Gaziantep'te düzenlenecek kongreyle ilgili ayrıntılı bilgiye www. tiptainovasyon.org adresinden ulaşılabilir.
Bu arada kongre kapsamında bugün SANKO Üniversitesi'nde, Biruni Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Abdulilah Ece tarafından verilen "Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı" konulu kursa 35 kursiyer katıldı.
(LO-SD-Y)

10.05.2017 15:06:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Gizli bilgileri cevşende saklamış&quot;
YEREL

"GİZLİ BİLGİLERİ CEVŞENDE SAKLAMIŞ"
GTB'den porsonellerine ISO 10002 Eğitimi
YEREL

GTB'DEN PORSONELLERİNE ISO 10002 EĞİTİMİ
Başkan Aslan, Vakıflar Haftasını Kutladı
YEREL

BAŞKAN ASLAN, VAKIFLAR HAFTASINI KUTLADI
Efsane markayı bünyesine katan Akınalbella, hızla büyüyor
YEREL

EFSANE MARKAYI BÜNYESİNE KATAN AKINALBELLA, HIZLA BÜYÜYOR
&quot;Mitten Efsaneye Gaziantep&quot; konulu söyleşi
YEREL

"MİTTEN EFSANEYE GAZİANTEP" KONULU SÖYLEŞİ
MHP'den olağan kongre açıklaması
YEREL

MHP'DEN OLAĞAN KONGRE AÇIKLAMASI
İş ve istihdam forumu
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM FORUMU

Genel Sekreter Doğan'dan &quot;Şehitlerimizi Anmak&quot; Konulu söyleşi
YEREL

GENEL SEKRETER DOĞAN'DAN "ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK" KONULU SÖYLEŞİ
GTO'da &quot;Test Belgelendirme&quot; toplantısı
YEREL

GTO'DA "TEST BELGELENDİRME" TOPLANTISI
Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL'DA PLAY-OFF SEVİNCİ
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Gerçekten inanırsak başarabiliriz&quot;
YEREL

"GERÇEKTEN İNANIRSAK BAŞARABİLİRİZ"
Gaziantep'teki silahlı saldırı
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile umutlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, KALPAR İLE UMUTLU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Konukoğlu'na TSK Mehmetçik Vakfından anlamlı plaket
YEREL

KONUKOĞLU'NA TSK MEHMETÇİK VAKFINDAN ANLAMLI PLAKET
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Belediye Başkanı Tahmazoğlu, &quot;Ecdadımıza layık olmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU, "ECDADIMIZA LAYIK OLMAMIZ GEREKİYOR"
GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda
YEREL

GKV'LİLER OLUF 17 ULUSAL FORMUNDA
2. Gaziantep kitap fuarı açıldı
YEREL

2. GAZİANTEP KİTAP FUARI AÇILDI
Özkeçeci'din Berat Kandili mesajı
YEREL

ÖZKEÇECİ'DİN BERAT KANDİLİ MESAJI
Fatih Aslan'dan Berat Kandili kutlaması
YEREL

FATİH ASLAN'DAN BERAT KANDİLİ KUTLAMASI
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN KANDİL KUTLAMASI
Gençlik kupalarında sahne sırası dev adamlarda
YEREL

GENÇLİK KUPALARINDA SAHNE SIRASI DEV ADAMLARDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!