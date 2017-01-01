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"SANKO Üniversitesi tıpta inovasyon buluşmaları 3"

- Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından bilim insanları katılacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi'nde 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında "İlaç ve Biyoteknolojide İnovasyon" ana başlığı altında "SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları 3" konulu uluslararası kongre düzenlenecek.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenecek kongreye de daha önceki yıllarda olduğu gibi, inovatif çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışından birçok önemli isim katılacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Ali Osman Kılıç, Biruni Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nezih Hekim, RS Reserch kurucu ortağıDoç. Dr. Rana Sanyal, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın veHASBIOTECH Onkoloji Grup Direktörü Buğraer Aslan'ın konuşmacı olarak yer alacağı"Türkiye Ar-Ge inovasyon Ekosistemi" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. Dr. Belgin Süsleyici, Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Sinan Çavun, Prof. Dr. Erem Bilensoy, Doç. Dr. AlexandrosGeorgakılas, Doç. Dr. Serdar Durdağı, Dr. Samir Softıc, Dr. Mehmet Furkan Burak, Dr. AhmedRattanı, Dr. Robert Jabulowsky gibi alanlarında başarılı bilim insanları yürütmekte oldukları çalışmaları sunacaklar. Klinik ve klinik öncesi ilaç araştırmaları, yeni ilaç geliştirilmesinde moleküler yaklaşımlar, kanser immünoterapisi ve bireyselleştirilmiş tedavi gibi güncel konuların da tartışılacağı kongrede, katılımcıların sözlü ve poster sunumlarını içeren özel oturumlarda gerçekleştirilecek.Sözlü ve poster sunumlarının sonunda, bu yıl ilk kez en iyi sözlü ve poster sunumları ödüllendirilecek.

11 -13 Mayıs 2017 tarihinde UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunan Gaziantep'te düzenlenecek kongreyle ilgili ayrıntılı bilgiye www. tiptainovasyon.org adresinden ulaşılabilir.

Bu arada kongre kapsamında bugün SANKO Üniversitesi'nde, Biruni Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Abdulilah Ece tarafından verilen "Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı" konulu kursa 35 kursiyer katıldı.

(LO-SD-Y)



10.05.2017 15:06:32 TSI

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