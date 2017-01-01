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Sarıgöl'de jandarmadan trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verilirken, traktör ve motosiklet sürücülerine de reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, görev sahası kapsamında yer alan Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesindeki Hüseyin Gümüşlü İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine trafik konulu çizgi filim ve sinevizyon gösterimi eşliğinde trafik kuralları anlatılırken, ortaokul öğrencilerine ise bahçede uygulamalı trafik dersi verildi. Jandarma ekipleri daha sonra kahvehane ve iş yerlerine trafik konulu afişler astı. Ekipler, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanlığı desteği ile temin edilen 75 adet reflektörün dağıtımını da gerçekleştirdi. Çimentepe Mahallesinde uygulama yapan ekipler, traktör ve motosiklet kullanan çiftçilere reflektörleri teslim etti. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Yaz aylarında traktörler yollara çok çıkmakta özellikle gece daha belirgin görülmesi için reflektör takılmasında yarar var. Biz de öncülüğünü yaptık. Bizlere yardımcı olan jandarma ekiplerimize de teşekkür ederiz'' dedi.

(VS-ÖND-Y)



10.05.2017 15:07:35 TSI

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