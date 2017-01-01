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Bozyazılı öğrenciler çocuk oyunları yarışmasında üçüncü oldu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:59
Bozyazılı öğrenciler çocuk oyunları yarışmasında üçüncü oldu
Bozyazılı öğrenciler çocuk oyunları yarışmasında üçüncü oldu
- Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taştan:
- "Teknoloji alanındaki gelişmeler, çocukları sanal dünyaya bağımlı hale getirmiştir"

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, 'Eski Çocuk Oyunları' yarışmalarında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
Adana'da düzenlenen yarışmalarda, 'mendil kapmaca' ve 'sek sek' oyunları dallarında Akdeniz Bölgesi finallerine katılarak üçüncü olan ve Türkiye finallerine Mersin'i temsilen katılma hakkı kazanan Bozyazı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini kabul eden Taşdan, öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak başarılarının örnek olması gerektiğini, bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini söyledi.
Oyunun, çocuklar için taşıdığı öneme vurgu yapan ve toplumun kültür zenginliğinin bir göstergesi olan çocuk oyunlarının, nesiller arasında bağ kurarak kültürün gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağladığını belirten Taşdan, ''Çocuklarımız oynadıkça bu değer yaşayacaktır'' dedi.
"Sanal dünya, çocukları yalnızlaştırıyor"
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, apartman yaşamının çocuk oyunlarını da etkilediğini, mahalle aralarında, kapı önlerinde heyecanla oyun oynayan çocukların seslerinin duyulmaz olduğunu vurgulayan Taşdan, "Üzülerek görüyoruz ki, çocuklarımızın oyunları ve oyuncakları değişmiş, tek başına oynadıkları sanal oyunlara bağımlı hale gelmişlerdir. Çocuk, okul dışındaki vakitlerini sosyalleşmesine katkı sağlayacak kültürel faaliyetler yerine, duygusal paylaşımın ve karşılıklı iletişimin olmadığı, sevincini, üzüntüsünü paylaşamadığı sanal bir dünyaya bağımlı olmuştur" diye konuştu.
Sanal bir dünyaya bağımlı hale gelen çocuklarda sevgi, şefkat, merhamet duygularının köreldiğini, paylaşma, iş birliği, fedakarlık, arkadaşlık ve dostluk gibi duyguların ise yeterli şekilde gelişmediğine dikkat çeken Taşdan, "Ayrıca çocuklarımız saatlerce bilgisayar başında her türlü fiziksel aktiviteden yoksun oldukları için bedensel gelişimleri bozulmakta ve sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Her açıdan sağlıklı bir nesil ve kültürümüzün devamı için öğretmenlerimize, anne ve babalara büyük görevler düşmekte. Çocuklara bildikleri eski çocuk oyunlarını göstermeli, öğretmeli. Çocukları ortak alanlarda bir araya getirmeli ve oynamalarını sağlamalı'' ifadelerini kullandı.
Oyunun, çocukların gelişim dönemleri için vazgeçilmez olduğunu, çocukların kişilik gelişimlerine ve olumlu davranışlar kazanmalarına katkı sağladığını, oyunun aynı zamanda çocuklar için sevinç ve mutluluk kaynağı olduğunu kaydeden Taşdan, çocukların oyun sayesinde arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirdiğini, hayat tecrübesi kazandığını, yeteneklerini geliştirdiğini, kurallara uymayı ve uyumlu hareket etmeyi öğrendiğini, geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılmasının, eğitimde kullanılmasının, geliştirilerek muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılmasının her yönüyle yararlı olacağını sözlerine ekledi.
(ALT-Y)

10.05.2017 15:08:53 TSI
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