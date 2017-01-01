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Söke'de engellilerden sürücülere trafik uygulaması



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de Trafik Haftası ile Engelliler Haftası iç içe kutlanıyor. Trafik Haftası ile ilgili gerçekleştirilen etkinlikte bu kez sürücüleri engelliler uyardı.

Söke'de Kıryarlar Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri ile birlikte trafik uygulaması yaptı. Ağaçlı yolunda gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı, trafik kurallarına uymaları istendi. Sürücüler trafik ekipleri ve engelli öğrenciler tarafından dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda uyarıldı, emniyet kemeri ve hız konusunda duyarlılık göstermeleri istendi. Ayrıca trafik haftası nedeniyle sürücülere karanfil dağıtıldı.

(LT-MB-Y)



10.05.2017 15:10:12 TSI

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