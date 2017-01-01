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Vergili: " Nikâhını kıydıramayan vatandaşların nikâh masrafını üstleneceğiz"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:01
Vergili: " Nikâhını kıydıramayan vatandaşların nikâh masrafını üstleneceğiz"
Vergili: " Nikâhını kıydıramayan vatandaşların nikâh masrafını üstleneceğiz"

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Sosyal Yaşam Merkezlerinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.
5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Vergili, Karabük'te farklı bir yaşam alanını hep beraber ortaya çıkarttıklarını söyledi.
Vergili, "Belediye olarak Sosyal Yaşam Merkezlerini yapmaya başladığımız zaman şöyle diyorlardı; Belediyenin bu kadar masraf yapmasına ne gerek vardı gibi lüzumsuz laflar söylüyorlardı. Şu anda Karabük, Türkiye'de Sosyal Yaşam Merkezleriyle örnek oldu ve bütün illerde bu uygulamaya geçilmeli. Binamızın içerisinde muhtarlık odası, Halk Eğitim Müdürlüğünün ve Müftülüğün vermiş olduğu destekle açılan kurslarımız ile farklı bir yaşam alanları çıkarttık. Sosyal Yaşam Merkezlerimizde 150'ye yakın arkadaşımıza okur yazar diploması verdik. Mahalleden bir kişi bile bize müracaat etse biz sınıf açacağız. Mahallenizde bir sebeple nikahını kıyamamış arkadaşınız varsa biz Belediye olarak bütün masrafını üstlenip nikahını kıyacağız. Benim sizden tek isteğim temiz bir şehirde yaşamak için temizlik konusunda destek olmanız. Diğer konular bizim işlerimiz. Yol, kaldırım, su problemleri gibi. Biz bu güne kadar elimizden geldiği kadar hiç kimseyi mağdur etmeden çalışmalarımıza devam ettik. Karabük'te farklı bir yaşam alanını hep beraber ortaya çıkarttık. Benim tek başıma bir başarı değil" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 5000 Evler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kurslarda kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
(YE-YE-Y)

10.05.2017 15:11:19 TSI
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