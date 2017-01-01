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İlaçlama sektörü, merdiven altı firmalar için önlem istiyor



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MERSİN (İHA) - Mersin ve Adana'daki biyosidal (ilaçlama) uygulayıcılarını bir araya getiren toplantıda, sektör temsilcileri insan sağlığını tehdit eden merdiven altı firmaların temizlenmesi için önlem alınmasını istediler.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 31 No'lu İşletme Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi, biyosidal uygulayıcılarının sorunlarını konunun paydaşları ile birlikte masaya yatırarak çözüm aradı. MTSO'da düzenlenen toplantıda, sektöründe faaliyet gösteren firmalarla Ankara Haşere Kontrol Derneği (HASKOD) Başkanı Övsen Zümre ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri bir araya geldi. Sektör sorunlarının ele alındığı toplantıda özellikle mevcut Biyosidal Ürün Yönetmeliği'ndeki açıklardan dolayı yaşanan sıkıntılar ele alındı. Adana ve Mersin ile ilçelerinde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda tespit edilen sorunlar, HASKOD aracılığıyla önümüzdeki süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na rapor edilecek.

Toplantıda özellikle sahada uygulanabilir bir yönetmeliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilerek, yönetmelikteki açık noktaların netleştirilip yoruma kapatılması talebi gündeme geldi. 'Önce insan, önce sağlık' ilkesi ile hareket ettiklerini vurgulayan sektör temsilcileri, bu nedenle merdiven altı çalışan firmaları sektörden temizleyecek önlemler alınması talebinde bulundu. Bu sorunun çözümünde 2016 yılı Temmuz ayında uygulanmaya başlanan Biyosidal Online Ürün Uygulama Takip Sistemi'nin önemli rol oynayabileceği görüşünde birleşen sektör temsilcileri, bu sistemle saha denetimlerinin kolaylaştırılması, uygun ve uygunsuz çalışan firmaların tespitine yardımcı olacak verilerin oluşturulmasının sektöre ayrı bir dinamik kattığını belirttiler.

Toplantıda ayrıca ilaçlama sürelerine de değinildi. Bu konuda belli bir standart getirilmesi gerektiğini anlatan sektör temsilcileri, "Biyosidal uygulaması ürüne ve üretim şartlarına göre değişiklik arz edebilir. Ancak, unutulmaması gereken haşere oluştuktan sonra çözüm üretmek değil, haşere oluşumunun önüne geçebilmektir. Bu nedenle özellikle böceklerin üremesi adına uygun olan sıcak ve nemli ortamlarda en az ayda bir biyosidal uygulamasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle yönetmeliğe uygulama noktasını netleştirmek adına standartlar getirilmelidir" ifadeleri kullandılar.

(KYM-Y)



10.05.2017 15:12:37 TSI

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