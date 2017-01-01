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Belsa'da böbrek sağlığı semineri yapılacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi ortaklığında böbrek sağlığı semineri düzenlenecek.

Belsa 9. Kattaki belediye meclis salonunda 11 Mayıs Perşembe günü saat 14.00 de yapılacak olan seminerde Nöroloji uzmanı Dr. Güven Taymez, Sosyal Hizmet Uzmanı Temur Baydoğan ve hemşire Didem Övüç konuşmacı olarak yer alacaklar. Halka açık böbrek sağlığı seminerinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden bir grup öğrenci, Belsa önünde, "Sağlıklı yaşam için su için" sloganıyla 1000 bardak su ve broşür dağıtarak vatandaşları seminere davet ettiler.

(RFK-Y)



10.05.2017 15:13:18 TSI

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