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Dursun Ali Erzincanlı Gölbaşı'nda sevenleriyle buluştu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:04
Dursun Ali Erzincanlı Gölbaşı'nda sevenleriyle buluştu
Dursun Ali Erzincanlı Gölbaşı'nda sevenleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Botanik Park Amfi Tiyatro açılışı gerçekleşti.
Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Belediyesi olarak alt yapı, yol, su kanalizasyon, temizlik, park ve bahçe düzenlemelerinin sorunsuz olarak yürümekte olduğunu belirterek, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Özdemir, "İhtiyaç sahipleri için Toplumsal Gelişim Merkezi'nde meslek edindirme kursları belediyemiz bünyesinde devam etmektedir. İlçemizde 2017 yılında programlanan ve yapımına başlanacak olan birçok hizmet vardır. Bunlar Hükümet konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Yeni Belediye Binası, SGK hizmet Binası, DDY Alt Geçit Projesi, anayolun sıcak asfalt ile kaplanması, Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, mahallelere Ekmek Evi Projeleridir. İlçemizin en büyük sorunu işsizliktir. Parti teşkilatı, milletvekilleri ve hükümetimiz olarak işsizlikle mücadeleye çok önem vermekteyiz" dedi.
Konuşmalardan sonra çocuklar için palyaço, tahta bacak, aşuk ile maşuk ve Nasreddin Hoca karakterleri sahne aldı. Daha sonra ise sahneye çıkan Dursun Ali Erzincanlı Hz. Muhammed ve şehitler için naat ve şiirler okudu. Program sonunda Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Dursun Ali Erzincanlı'ya plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Düzenlenen programa Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Nizami Yancar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Sincik, TÜGVA Adıyaman İl Başkanı İdris Toprak, TÜGVA İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.
(CK-SD-Y)

10.05.2017 15:13:18 TSI
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