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Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:05
Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı
Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı. İlk hasadın 5 yıl sonra yapılacağı ormandan yıllık 150 bin Avro gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dünya gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması için 2014 yılında uygulamaya koyduğu "Trüf Ormanı Eylem Planı" çerçevesinde yurt genelinde trüf ormanları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'nun Daday ilçesinde trüf mantarı ormanı kurmak maksadıyla ilk adım atıldı. İlk hasadın 5 yıl sonra alınacağı ormandan yıllık 150 bin Avro gelir elde edilmesi hedefleniyor.

486 adet aşılanmış fidan dikildi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Anayasanın 170. maddesinde de ifade edildiği üzere orman köylerindeki vatandaşların ekonomik kalkınmalarını sağlamak üzere yaptığı çalışmalara bir yenisi ekledi. Bu çerçevede Daday'da 20 dekarlık alan üzerine 486 adet tuber aestivum (Yaz trüfü) türü misel aşılanmış meşe fidanı dikerek, trüf ormanı kurma yolunda ilk adımı attı.
Avrupa'da lüks restoranlarda kullanılan ve kilogram fiyatı 300 avrodan başlayarak binlerce avroya kadar çıkan trüf mantarı toprağın altında yumru şeklinde ve yetiştirilmesi çok zor bir mantar olarak biliniyor. İtalya, Fransa, Hırvatistan ve İspanya gibi ülkelerde birçok kişinin geçimini sağladığı trüf mantarının hasadında ise mantarın kokusu için özel yetiştirilmiş köpekler ve domuzlar kullanılıyor.

"Binlerce dolara alıcı buluyor"
Trüf mantarının ekonomik değerine dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bu mantarın kilosu piyasada binlerce dolara alıcı buluyor. Bakanlık olarak yöre insanına bu alanda eğitim ve imkân vererek trüf üretiminde Dünya Piyasasına hakim olmak istiyoruz. Bu maksatla Kastamonu için ilk adımı atarak, kara elmas olarak da bilinen trüf ormanını kurduk. Bu ormandan 5 yıl sonra ilk hasadı yapmayı hedefliyoruz" dedi.
(Vİ-RFK-Y)

10.05.2017 15:15:00 TSI
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