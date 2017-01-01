15 Temmuz şehitleri anısına resim sergisi açtılar
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Erzurum Lisesi öğrencilerince 15 Temmuz Şehitleri anısına resim sergisi açıldı.
Erzurum Lisesi'nde Vali Seyfettin Azizoğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen resim sergisinde okul öğrencilerinin bir yıl içerisinde hazırladığı yaklaşık 400 resim sergileniyor. Sergi bünyesinde ayrıca 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Pastel boya, kara kalem, akrilik boya, ve sulu boya resimlerden oluşan eserler katılımcılardan tam not aldı.
(ÖB-AT-Y)
10.05.2017 15:15:01 TSI
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